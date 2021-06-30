TITAN

TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.

Pangalan ng CryptoTITAN

RanggoNo.6336

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply0

Max Supply0

Kabuuang Supply0

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2021-06-30 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High52.45622973,2021-06-16

Pinakamababang Presyo0.000000003535521276,2025-12-02

Pampublikong BlockchainMATIC

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

IRON Titanium
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (TITAN)
--
24h na Halaga (USDT)
--
