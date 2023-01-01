Halimbawa 1: Ang dami ng trade sa futures ng Mask sa isang event day ay 80,000,000 USDT, at nauna siya sa dami ng trade sa araw na iyon. Ipagpalagay na ang kabuuang prize pool na na-unlock ay 1,000,000 USDT, at ang trading days ng event ay 14 na araw, ang event bonus reward na matatanggap niya ay: Total Prize Pool 1,000,000 * 25% /14 na araw *15% *2 = 5,357 USDT.<br/>Halimbawa 2: Ang dami ng trade sa futures ng Mask sa isang event day ay 25,000,000 USDT, at nag-rank 1st siya sa dami ng trade sa araw na iyon. Sa pag-aakalang hindi niya naabot ang minimum na kinakailangan sa dami ng trade na 40,000,000 USDT para sa 1st-place prize, ngunit natugunan ang minimum na kinakailangan sa dami ng trade na 25,000,000 USDT para sa 3rd-place prize, matatanggap niya ang 3rd-place prize.
Bakit MEXC Futures?
Pinakamaraming Maiinit na Tokens sa Buong Mundo
Nagbibigay kami ng pinakamabilis na paglilista, ang pinakamalawak na iba't ibang mainit na token sa futures, at adjustable na leverage na hanggang 200x.
No. 1 sa Liquidity sa Buong Mundo
Higit sa 90% ng mga pares ng kalakalan ay nag-aalok ng pinakamataas na liquidity, na tinitiyak ang katatagan sa panahon ng matinding kondisyon ng merkado upang maiwasan ang mga hindi inaasahang likidasyon.
Pinakamababang Bayarin sa Merkado
I-enjoy ang pinakamababang bayarin sa futures sa merkado: 0.000% maker at 0.000% taker
FAQ
Mga Panuntunan sa Event
1. Ang airdrop position na ito ay magagamit lamang sa mga user na espesyal na iniimbitahan ng mga opisyal ng MEXC.
2. Maaaring i-claim ng bawat user ang airdrop position nang libre nang isang beses lang. Ang mga broker, institusyonal na user, at sub-account ay hindi karapat-dapat na lumahok sa event na ito.
3. Ang lahat ng kalahok ay dapat na mahigpit na sumunod sa mga tuntunin ng serbisyo ng MEXC. Inilalaan ng MEXC ang karapatan na i-disqualify ang mga kalahok sa event na nagsasagawa ng hindi tapat o mapang-abusong mga aktibidad sa panahon ng event.
4. Inilalaan ng MEXC ang karapatan na baguhin ang mga tuntunin ng event na ito nang walang paunang abiso.