Pinakamaraming Maiinit na Tokens sa Buong Mundo
Nagbibigay kami ng pinakamabilis na paglilista, ang pinakamalawak na iba't ibang mainit na token sa futures, at adjustable na leverage na hanggang 200x.
No. 1 sa Liquidity sa Buong Mundo
Higit sa 90% ng mga pares ng kalakalan ay nag-aalok ng pinakamataas na liquidity, na tinitiyak ang katatagan sa panahon ng matinding kondisyon ng merkado upang maiwasan ang mga hindi inaasahang likidasyon.
Pinakamababang Bayarin sa Merkado
I-enjoy ang pinakamababang bayarin sa futures sa merkado: 0.000% maker at 0.000% taker
1. Ang airdrop position na ito ay magagamit lamang sa mga user na espesyal na iniimbitahan ng mga opisyal ng MEXC.
2. Maaaring i-claim ng bawat user ang airdrop position nang libre nang isang beses lang. Ang mga broker, institusyonal na user, at sub-account ay hindi karapat-dapat na lumahok sa event na ito.
3. Ang lahat ng kalahok ay dapat na mahigpit na sumunod sa mga tuntunin ng serbisyo ng MEXC. Inilalaan ng MEXC ang karapatan na i-disqualify ang mga kalahok sa event na nagsasagawa ng hindi tapat o mapang-abusong mga aktibidad sa panahon ng event.
4. Inilalaan ng MEXC ang karapatan na baguhin ang mga tuntunin ng event na ito nang walang paunang abiso.