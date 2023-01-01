Hulaan ang Presyo ng

Makibahagi sa USDT

Magsisimula ang event sa:
live-price
Real-Time na Presyo
--

Paano Makilahok

Kumpletuhin ang mga Gawain
Kumpletuhin ang mga gawain upang makakuha ng mga hula
Hulaan ang Presyo
Hulaan ang presyo ng para sa susunod na minuto
Makibahagi sa Mga Reward
Makibahagi sa mga reward batay sa mga ranggo—mas tumpak ang iyong mga hula, mas malaki ang iyong bahagi.

Kumpletuhin ang mga gawain upang makakuha ng mga hula

Palawakin Lahat (3)Mga Pinagsama-samang Reward
Palawakin Lahat (2)Mga Pinagsama-samang Reward

Mga Panuntunan sa Event

  1. Dapat matugunan ng mga user ang mga kinakailangang sa pagiging kwalipikado at kumpletuhin ang mga kinakailangang hakbang upang ma-claim ang mga reward ng event.
  2. Ang mga Market Maker account at institusyonal na account ay hindi kwalipikadong makibahagi sa event na ito.
  3. Ang mga sub-account ay hindi kwalipikadong makibahagi nang hiwalay sa event na ito. Para sa pinal na kalkulasyon, ang dami ng kalakalan ng mga sub-account ay pagsasamahin sa main account.
  4. Ang isang prediksyon ay itinuturing na tama kung natutugunan nito ang sumusunod na kondisyon: (Na-predict na Presyo − Susunod na Minutong Presyo ng Pagsasara) / (Susunod na Minutong Presyo ng Pagsasara) ≤ Rate ng Prediksyon.
  5. Ang mga bagong reward ng user ay available sa mga user na kumpletuhin ang kanilang unang deposito at unang Futures trade pagkatapos magsimula ang event. Limitado ang pagiging kwalipikado sa mga account na naka-sign up sa nakalipas na 180 araw.
  6. Ang mga futures trade na may zero na bayarin ay hindi kasama sa balidong dami ng kalakalan.
  7. Ang mga reward mula sa Pang-araw-araw na Leaderboard at Pangkalahatang Leaderboard ay maaaring i-claim nang sama-sama.
  8. Ang mga reward mula sa iba't ibang uri ng mga gawain ay maaaring i-claim nang sama-sama. Ang mga reward mula sa iba't ibang tier sa loob ng parehong gawain ay maaari ding i-claim nang pinagsama-sama.
  9. Niraranggo ng Pang-araw-araw na Leaderboard ang mga user batay sa bilang ng mga wastong prediksyon simula 23:59 (UTC+8) bawat araw.
  10. Ang mga reward sa Pang-araw-araw na Leaderboard ay ipapamahagi sa loob ng 24 na oras pagkapanalo. Ang pangkalahatang mga reward sa Leaderboard ay ibabahagi sa loob ng 3 araw sa kalendaryo pagkatapos ng event.
  11. Niraranggo ng Leaderboard ang mga user ayon sa bilang ng mga wastong prediksyon. Kung sakaling magkatabla, ang user na ang pinakahuling wastong prediksyon ay ginawa nang mas maaga ay mas mataas ang ranggo.
  12. Pagkatapos makumpleto ang nauugnay na gawain, maa-update ang katayuan ng gawain at bilang ng prediksyon sa loob ng isang minuto. Kung may pagkaantala, mangyaring i-refresh ang pahina at suriin muli.
  13. Ang mga futures bonus credit na ibinahagi sa pamamagitan ng event na ito ay may bisa sa loob ng 7 araw.
  14. Ang mga paglabag gaya ng wash trading, order matching, multi-account operations, self-trading, identical trading strategy, o madalas na paglalagay at pagkansela ng order sa loob ng isang minuto ay magreresulta sa diskwalipikasyon.
  15. Maramihang mga account na tumatakbo mula sa parehong IP address ay magreresulta sa diskwalipikasyon ng lahat ng mga account sa ilalim ng IP na iyon.
  16. Pagkatapos ng event, ang MEXC ay maaaring, batay sa mga resulta ng pagsusuri sa panganib, na idiskwalipika ang mga user na sangkot sa mga paglabag na nauugnay sa pangangalakal, mga pondo, o mga pinag-ugnay na aktibidad tulad ng nakabalangkas sa itaas.
  17. Ang lahat ng kalahok na gumagamit ay dapat na mahigpit na sumunod sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng MEXC. Inilalaan ng MEXC ang karapatang idiskwalipika ang sinumang kalahok na nakikibahagi sa hindi tapat o mapang-abusong mga aktibidad sa panahon ng event, kabilang ang mga pagpaparehistro ng maramihang account upang magsaka ng mga karagdagang bonus at anumang iba pang aktibidad na may kaugnayan sa labag sa batas, mapanlinlang o nakakapinsalang layunin.
  18. Inilalaan ng MEXC ang karapatan ng huling interpretasyon para sa event na ito. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa koponan ng Customer Service.
  19. Inilalaan ng MEXC ang karapatang baguhin ang mga tuntunin ng event na ito nang walang paunang abiso.

Disclaimer

1. Madidisqualify ang mga kalahok kung matukoy ang mga aksyon gaya ng wash trading, order matching, multi-account operations, o self-trading.

2. Ang mga kalahok ay madidisqualify kung ang paggamit ng magkatulad na mga diskarte sa pangangalakal ay nakita.

3. Ang mga kalahok ay madidisqualify kung ang mga madalas na pagkakalagay ng order at mga pagkansela sa loob ng parehong minuto ay nakita.

4. Madidisqualify ang mga kalahok kung maraming account ang pinapatakbo mula sa parehong IP address. Lahat ng user sa ilalim ng parehong IP ay madidisqualify.

5. Ang mga market maker account at institusyonal na sub-account ay hindi kwalipikado na lumahok sa event na ito.

6. Inilalaan ng MEXC ang karapatan para sa huling interpretasyon ng mga tuntunin ng event, kabilang ngunit hindi limitado sa mga panganib na nauugnay sa pangangalakal, pondo, at sabwatan.