1. Madidisqualify ang mga kalahok kung matukoy ang mga aksyon gaya ng wash trading, order matching, multi-account operations, o self-trading.
2. Ang mga kalahok ay madidisqualify kung ang paggamit ng magkatulad na mga diskarte sa pangangalakal ay nakita.
3. Ang mga kalahok ay madidisqualify kung ang mga madalas na pagkakalagay ng order at mga pagkansela sa loob ng parehong minuto ay nakita.
4. Madidisqualify ang mga kalahok kung maraming account ang pinapatakbo mula sa parehong IP address. Lahat ng user sa ilalim ng parehong IP ay madidisqualify.
5. Ang mga market maker account at institusyonal na sub-account ay hindi kwalipikado na lumahok sa event na ito.
6. Inilalaan ng MEXC ang karapatan para sa huling interpretasyon ng mga tuntunin ng event, kabilang ngunit hindi limitado sa mga panganib na nauugnay sa pangangalakal, pondo, at sabwatan.