1. Ang kaganapang ito ay eksklusibo sa mga espesyal na inimbitahang user na nakatanggap ng mga opisyal na email ng kaganapan o iba pang mga abiso mula sa MEXC.
2. Ang mga netong deposito ng futures account ay dapat matugunan ang mga kondisyon ng kaganapan nang hindi bababa sa dalawang araw. Wastong halaga ng deposito sa futures account = Halaga ng inflow sa panahon ng kaganapan - Halaga ng outflow sa panahon ng kaganapan.
3. Ang pagkumpleto ng tinukoy na dami ng futures trading sa isang araw ay itinuturing na matagumpay na pag-check-in. Pagkatapos makumpleto ang check-in para sa araw, maaari mong i-update ang iyong check-in sa susunod na araw at magpatuloy sa pag-check in. Nire-refresh ang mga update ayon sa UTC+8 time zone. Ang patuloy na pag-check-in sa maraming araw ay mag-iipon ng magkakasunod na araw ng pag-check-in. Ipapamahagi ang mga reward batay sa pinakamataas na bilang ng magkakasunod na araw ng check-in na naipon sa panahon ng event at hindi maaaring isalansan.
4. Kakalkulahin ang mga trading incentive reward batay sa dami ng iyong kalakalan sa futures na may mga trading fees > 0 sa panahon ng event. Ang trading crypto ay hindi limitado, at ang mga reward ay ibabahagi ayon sa pinakamataas na tier na karapat-dapat mong matanggap.
5. Ang mga reward sa kaganapan ay ipapamahagi sa anyo ng bonus sa futures account sa loob ng 3 araw ng negosyo pagkatapos ng pagtatapos ng kaganapan. Ang bonus ay may validity period na 7 araw.
6. Inilalaan ng MEXC ang karapatan na i-disqualify ang mga kalahok sa kaganapan na nagsasagawa ng hindi tapat o mapang-abusong mga aktibidad sa panahon ng kaganapan. Kasama sa mga aktibidad na ito ang maramihang pagpaparehistro ng mga account upang makakuha ng mga karagdagang bonus at anumang iba pang aktibidad na nauugnay sa mga ilegal, mapanlinlang, o mapaminsalang layunin, tulad ng malisyosong dami ng spamming o pagdaraya.
7. Inilalaan ng MEXC ang karapatang baguhin ang kaganapan o ang mga patakaran nito anumang oras. Kung ang mga pagsasaayos ay ginawa, walang karagdagang abiso ang ibibigay.
8. Inilalaan ng MEXC ang karapatan ng pinal na interpretasyon ng kaganapang ito. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa customer service.