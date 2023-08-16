Ang MEXC Copy Trade ay isang simple ngunit mahusay na feature para sa lahat ng mga trader at kanilang mga followers. Ang mga followers ay maaaring walang kahirap-hirap na i-follow ang isang bihasang trader na kanilang pinili, at kapag ang trader ay nagpasimula ng isang lead trade, ang system ay awtomatikong maglalagay ng isang order para sa follower batay sa strategy ng trader. Ang trader ay makakakuha din ng bahagi ng mga kita ng followers!
Kumonekta sa isang malaking pool ng mga followers at makakuha ng bahagi ng mga kita ng iyong mga followers.
Maghintay sa pag-apruba ng iyong aplikasyon, na karaniwang tumatagal ng 1-2 araw.
Ang system ay awtomatikong maglalagay ng mga order para sa iyong mga followers.
Mag-follow ng isang bihasang trader at huwag nang palampasin muli ang mga trend sa merkado.
Mag-transfer ng mga pondo sa iyong Spot account
Punan ang mga detalye ng copy trade
Maaaring gamitin ng mga bihasang traders ang kanilang mga kasanayan sa pag-trade upang matulungan ang mga follower na gumawa ng mga kumikitang trade kung saan maaari silang makakuha ng bahagi ng kita. Walang kahirap-hirap na masusunod ng mga followers ang mga maingat na trading strategies sa isang click lang.
Ang sistema ay maglalagay ng mga order para sa mga followers batay sa diskarte ng traders.
Kailangan lang ng mga user na mag-transfer ng mga pondo sa kanilang copy trade account at punan ang kanilang mga detalye upang simulan ang pagkopya ng mga trade.
Ang lahat ng mga traders ay nagtataglay ng maraming karanasan sa pag-trade at may kahanga-hangang portfolio. Naaprubahan ang mga ito pagkatapos ng maingat na pagsusuri ng MEXC.