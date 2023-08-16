Loading...

MEXC Copy Trade

Ang pag-trade ay mas madali na ngayon kaysa dati

50,000+

Kabuuang Copy Trade User

1,000,000,000+ USDT

Kabuuang Halaga ng Copy Trade

Ano ang Copy Trade?

Ang MEXC Copy Trade ay isang simple ngunit mahusay na feature para sa lahat ng mga trader at kanilang mga followers. Ang mga followers ay maaaring walang kahirap-hirap na i-follow ang isang bihasang trader na kanilang pinili, at kapag ang trader ay nagpasimula ng isang lead trade, ang system ay awtomatikong maglalagay ng isang order para sa follower batay sa strategy ng trader. Ang trader ay makakakuha din ng bahagi ng mga kita ng followers!

Paano simulan ang Copy Trade?

Kung nagtataglay ka ng maraming karanasan sa pag-trade at isang malakas na pakiramdam ng paghuhusga sa merkado, maaari kang mag-aplay upang maging isang trader at makakuha ng mga bahagi ng kita.

Maging isang Trader

Kumonekta sa isang malaking pool ng mga followers at makakuha ng bahagi ng mga kita ng iyong mga followers.

Isumite ang Application

Maghintay sa pag-apruba ng iyong aplikasyon, na karaniwang tumatagal ng 1-2 araw.

Magsimula ng Lead Trade

Ang system ay awtomatikong maglalagay ng mga order para sa iyong mga followers.

Kung ikaw ay isang normal na user na hindi gustong makaligtaan ang pinakabagong mga trend sa merkado, maaari mo lamang i-follow ang isang may karanasang trader at kopyahin ang kanilang mga trade.

Maging Follower

Mag-follow ng isang bihasang trader at huwag nang palampasin muli ang mga trend sa merkado.

Mag-transfer ng mga Pondo

Mag-transfer ng mga pondo sa iyong Spot account

Mag-follow ng isang Trader

Punan ang mga detalye ng copy trade

Mga Benepisyo ng Copy Trade

  • Win-Win

    Maaaring gamitin ng mga bihasang traders ang kanilang mga kasanayan sa pag-trade upang matulungan ang mga follower na gumawa ng mga kumikitang trade kung saan maaari silang makakuha ng bahagi ng kita. Walang kahirap-hirap na masusunod ng mga followers ang mga maingat na trading strategies sa isang click lang.

  • Automated System

    Ang sistema ay maglalagay ng mga order para sa mga followers batay sa diskarte ng traders.

  • Low Entry Barrier

    Kailangan lang ng mga user na mag-transfer ng mga pondo sa kanilang copy trade account at punan ang kanilang mga detalye upang simulan ang pagkopya ng mga trade.

  • Propesyonal at Maaasahan

    Ang lahat ng mga traders ay nagtataglay ng maraming karanasan sa pag-trade at may kahanga-hangang portfolio. Naaprubahan ang mga ito pagkatapos ng maingat na pagsusuri ng MEXC.

Huwag palampasin ang anumang pangunahing trends sa merkado. Simulan Copy Trading ngayon!

