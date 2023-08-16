Loading...

Gabay sa Futures

Pangunahing Impormasyon sa Futures
Futures
-
Settlement Currency
-
Pinagmulan ng Index Price
-
Makatarungang Presyo
-
Mga Tuntunin sa Order
Tingnan ang Mga Detalye
Limitasyon sa panganib
Tingnan ang Mga Detalye
Mga margin
Paunang rate ng margin
0.00%
Paunang margin
Dami * laki ng futures * Average na halaga ng Open position * Initial margin rate
Rate ng Maintenance Margin
0.00%
Margin ng Maintenance
Dami * laki ng futures * Average na halaga ng Open position * Maintenance margin rate
Bayarin
Kasalukuyang Rate ng Pagpopondo
-
Ikot ng Pagsingil
-
Bayad sa Trading (Maker/Taker)
- / -
Bayad sa Sapilitang Liquidation Trading
-
Iba pa
Paganahin ang Automatic Deleveraging (ADL)
Pinagana: Ang mga pagkalugi ng system ay tinutugunan ng auto-deleveraging.