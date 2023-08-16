Kabanata I Pangkalahatang Probisyon
Article 1 Upang palakasin ang pamamahala sa peligro ng mga digital asset derivatives at futures contract trading, pangalagaan ang mga lehitimong karapatan at interes ng mga partido sa trading, at matiyak ang normal na pag-unlad ng futures contract trading, ang platform na ito ay bumubuo ng mga panuntunan sa pagkontrol sa panganib na ito (mula rito ay tinutukoy bilang "mga panuntunan").
Article 2 Ang pamamahala sa peligro ng Futures trading ay dapat magpatibay ng risk limit system, forced deleveraging system at fair price system
Article 3 Ang platform na ito (mula dito ay tinutukoy bilang "platform" o "kami") at mga gumagamit ng platform (mula rito ay tinutukoy bilang "kayo") ay dapat sumunod sa mga hakbang na ito. Ang mga panuntunang ito at ang mga pagbabagong ginawa ng platform sa mga panuntunang ito ay paminsan-minsang bumubuo ng isang bahagi ng kasunduan ng gumagamit ng platform. Sa pamamagitan ng paggamit o pagbili ng mga serbisyo sa futures trading at produkto ng platform, kinukumpirma mo na nabasa, naunawaan at tinanggap mo ang lahat ng mga tuntunin at kundisyon na itinakda sa mga panuntunang ito at ang aming mga pagbabago at pag-update sa mga panuntunang ito paminsan-minsan.
Chapter II Mga Tuntunin at Kasunduan sa Pagkontrol sa Panganib
Article 4 Kapag nakipag-trade ka ng mga digital asset at produkto na may kaugnayan sa platform, may malalaking panganib. Bilang karagdagan sa pagbabagu-bago ng presyo ng mga digital asset, may mga karagdagang katapat na panganib sa derivatives trading. Sa ilang mga kaso, maaaring magpasya ang platform na isara ang ilan o lahat ng iyong mga position.
Artikulo 5 Ang digital asset trading ay nagsasangkot ng malalaking panganib. Ang panganib ng trading o paghawak ng mga virtual digital asset ay maaaring magdulot sa iyo ng malaking aktwal na pagkalugi. Samakatuwid, dapat maingat na isaalang-alang kung i-trade ang mga digital asset o mga nauugnay na derivative at gagamit ng leverage ayon sa iyong sitwasyong pinansiyal.
Article 6Ang platform ay hindi ginagarantiyahan ang maayos at matatag na trading ng mga digital asset futures. Dapat kang maging maingat kapag nagte-trade ng mga digital na asset (at anumang iba pang asset).
Article 7 Ang halaga ay magbabago anumang oras dahil sa kahit anumang mga kadahilanan. Habang nagbabago ang halaga, maaari kang magkaroon ng malaking kita o pagkalugi. Anumang digital asset o trading position ay maaaring magbago sa halaga, o maging walang halaga.
Article 8 Ang anumang pagkawala na dulot ng pagkakamali ng gumagamit ay sasagutin ng gumagamit. Kasama sa error ang ngunit hindi limitado sa: kabiguang gumana alinsunod sa mga panuntunan sa trading, kabiguang magsagawa ng nauugnay na operasyon sa trading sa oras, pagkalimot o pag-leak ng password, pag-crack ng password ng iba, at pag-hack ng computer ng ibang mga user.
Artikulo 9 Kung gumagamit ang user ng anumang undetected loopholes sa website o di-awtorisadong mga high-frequency tools at pamamaraang tool upang makabuo ng ilegal na kita, kami ay makipag-ugnayan sa gumagamit para sa mga layunin sa pagbawi. Dapat kang magbigay ng praktikal na kooperasyon, kung hindi man ay dadalhin namin ang mga panukala kabilang ngunit hindi limitado sa paghihigpit sa account trading, pagtigil ng pondo ng account, at pagkuha ng legal na aksyon. Pananagutan din ng user ang mga gastos dahil sa hindi pakikipagtulungan ng maayos.
Artikulo 10 Ang digital asset derivatives futures contract trading services na ibinigay ng platform ay maaaring nadagdagan ang mga kadahilanan ng panganib. Naiintindihan at alam mo na:
(1) Maaari mong mawala ang lahat ng iyong paunang margin at anumang karagdagang digital asset na iniimbak mo sa aming platform upang mapanatili ang iyong posisyon;
(2) Kung ang mga pagbabago sa merkado ay hindi kaakit-akit sa iyong posisyon o antas ng margin, maaaring pansamantalang ipaalam sa iyo na ilipat ang karagdagang mga digital asset para mapanatili ang iyong posisyon;
(3) Kung hindi ka makapagdeposito ng karagdagang mga digital asset sa iyong account na kinakailangan, maaari naming isara ang posisyon sa oras ng pagkawala sa aming pagpapasya.
(4) Ang iyong kita o pagkawala ay magdedepende sa pagbabagu-bago ng presyo ng mga kaukulang digital asset,na hindi namin kontrolado.
Sa ilang sitwasyon, gaya ng data ng digital asset o pagkaantala ng network, maaari naming isara ang mga nauugnay na future nang maaga para sa aming mabuting kalooban ng dahil sa likas na katangian ng mga digital asset. Itinuturing kang may kamalayan sa potensyal na panganib na ito.
Kahit na isiniwalat ng platform ang mga posibleng panganib, maaaring may mga panganib pa rin na hindi maaaring ibunyag, at maaaring mawala sa iyo ang ilan o lahat ng iyong mga asset. Dapat mong maingat na suriin kung ang iyong kalagayang pinansyal at pagtanggap sa panganib ay angkop para sa trading sa aming platform.
Chapter III Mga Panukala sa Pagkontrol sa Panganib
Article 11 Upang makontrol ang trading behavior ng mga digital asset derivatives futures cotracts, mapanatili ang kaayusan ng merkado, itaguyod ang malusog na pag-unlad ng merkado, at palakasin ang pangangasiwa ng mga actual control relationship accounts, ang trading platform ay may karapatang gumawa ng mga hakbang tulad ng sapilitang pagsasara, pagbabawal sa trading, at pagsasara ng account sa hindi normal na mga trading account at mga actual control relationship accounts;
Artikulo 12 Ang platform para sa mga digital asset derivatives na panghabang-buhay na futures ay mangangasiwa sa gawi ng pag-trade. Sa mga kaso ng abnormal na trading at mga account na may aktwal na kontrol na relasyon, maaari kaming magpasimula ng mga pamamaraan upang matugunan ang hindi normal na gawi sa pag-trade at magpatupad ng mga sapilitang hakbang sa pamamahala para sa mga user.
Article 13 Ang mga gumagamit na nakikilahok sa derivatives trading ay dapat sumunod sa mga patakaran ng negosyo at mga nauugnay na batas at regulasyon ng platform, tanggapin ang management ng disiplina sa sarili ng platform, at sinasadyang i-regulate ang trading behavior.
Article 14 Pagkilala sa mga abnormal na trades at Actual control relationship
1. Sa kaso ng mga sumusunod na pangyayari, dapat itong kilalanin ng platform bilang isang abnormal na trade at behavior ng actual control relationship account:
(1) Ang iyong sarili bilang kasosyo sa trading, paulit-ulit na nakikibahagi sa sariling pagbili at sariling pag-trade;
(2) Isa o higit pang mga customer na may account na may kaugnayand sa actual relationship account na nagsasagawa ng mga trade sa isa't isa ng maraming beses
(3) Isa o higit pang account na may kaugnayan sa actual control relationship na nag mamanipula ng mga behavior ng halaga sa merkado gaya ng matched orders;
(4) Mga hindi normal na behavior tulad ng parehong pinagmumulan ng mga pondo, parehong IP address, at ang magkasabay na trading behavior ng isa o maramihang trading accounts;
(5) Ang madalas na deklarasyon at pagkansela ng deklarasyon sa loob ng isang araw ay maaaring makaapekto sa presyo ng futures trading o makalinlang sa ibang mga kalahok sa futures market na magsagawa ng futures trading (madalas na deklarasyon at pagkansela ng mga order);
(6) Ang maramihang deklarasyon ng malaking halaga at pagkansela ng deklarasyon sa loob ng isang araw ay maaaring makaapekto sa presyo ng futures trading o makalinlang sa ibang mga kalahok sa futures market upang magsagawa ng futures trading (deklarasyon ng malaking halaga at pagkansela ng mga order);
(7) Ang pinagsamang posisyon ng isa o higit pang account na may kaugnayan sa actual control relationship ay lumampas sa limit ng position ng platform;
(8) Ang dami ng opening trading ng isang araw ng trading sa isang nakalistang uri o futures contract ay lumampas sa dami ng opening trading ng araw na itinakda ng platform;
(9) Ang behavior ng pag-isyu ng mga order sa trading sa paraan ng procedural tradingl nang walang pahintulot ng platform, na maaaring makaapekto sa seguridad ng sistema ng platform o sa normal na order ng trading;
(10) Magnakaw ng mga account at password ng ibang tao sa pamamagitan ng ilegal na paraan, o gumamit ng mga nasabing account upang magsagawa ng mga ilegal na trade at tranfer ng mga pondo;
(11) Iba pang mga pangyayari na tinukoy ng platform.
2. Ang platform ay may karapatang humingi ng lahat ng mga remedyo na pinahihintulutan ng batas at ng prinsipyo ng patas na trading para sa mga paglabag sa mga panuntunang ito, kabilang ngunit hindi limitado sa paglilimita, pagsususpinde o pagterminate ng iyong account o pagkakait sa iyo ng karapatang i-access ang website na ito nang walang abiso .
3. Kung pinaghihinalaan ng platform na ang anumang aktibidad sa trading ay lumalabag sa mga panuntunang itinakda o ipinapakita sa mga panuntunang ito, ang platform ay may karapatang paghigpitan ang mga aktibidad sa trading ng anumang account kung kinakailangan. Ang mga paghihigpit na ito ay maaaring humantong sa mga hakbang sa pagkontrol sa panganib tulad ng pagkansela ng trading, mga paghihigpit sa trading at pag-freeze ng account. Ang platform ay hindi mananagot para sa anumang pagkalugi na dulot ng paghihigpit, pag-withdraw o maagang pagsasara ng trade dahil sa pinaghihinalaang paglabag sa mga panuntunang ito. Alam mo at sumasang-ayon ka na kung ang mga pagkalugi ay dulot ng aming mga aksyon, sisiguraduhin mong ang platform ay hindi mo mapipinsala o anumang paglilitis ng ikatlong partido at babayaran ang mga nauugnay na pagkalugi. Hindi ka pinapayagang mag-trade o magdeposito sa panahon ng pagsisiyasat ng account behavior. Ang platform ay may karapatang isara ang account nang hindi nagbibigay ng anumang karagdagang paliwanag sa pagtatapos ng panahon ng pagsisiyasat.
4. May karapatan ang platform na isara o i-freeze ang iyong account anumang oras nang walang abiso, at ilipat ang anumang natitirang mga asset sa iyong address ng pag-file.
Bilang karagdagan, kung isasaalang-alang ng platform na ang anumang account ay lumabag sa kasunduan ng user at mga panuntunan sa platform sa ilalim ng anumang mga pangyayari (kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga aktibidad sa marketing), may karapatan itong isara kaagad ang iyong account, at ang lahat ng natitirang asset ay magiging pag-aari ng platform.