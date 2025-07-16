1. Sino ang Nag-imbento ng Bitcoin? Ang tagalikha ng Bitcoin, na kilala bilang "Satoshi Nakamoto," ay nananatiling hindi kilala hanggang sa araw na ito, na iniiwan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan1. Sino ang Nag-imbento ng Bitcoin? Ang tagalikha ng Bitcoin, na kilala bilang "Satoshi Nakamoto," ay nananatiling hindi kilala hanggang sa araw na ito, na iniiwan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan
Bitcoin Halving FAQ

Bitcoin Halving FAQ

Hulyo 16, 2025
#Basic#Bitcoin#Buzz ng Industriya
1. Sino ang Nag-imbento ng Bitcoin?

Ang tagalikha ng Bitcoin, na kilala bilang "Satoshi Nakamoto," ay nananatiling hindi kilala hanggang sa araw na ito, na iniiwan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang misteryo. Ang ilan ay nag-iisip na si Satoshi Nakamoto ay isang indibidwal, habang ang iba ay nagmumungkahi na maaaring ito ay isang organisasyon. Matapos i-post ni Satoshi Nakamoto ang kanyang huling mensahe sa forum noong Disyembre 12, 2010, nawala siya nang walang bakas.

2. Sino ang kumokontrol sa pag-iisyu ng Bitcoin?

Walang indibidwal o organisasyon ang makakakontrol sa pag-iisyu ng Bitcoin. Sinusunod nito ang mga paunang itinatag na panuntunan ng code.

3. Ano ang Bitcoin halving?

Gumagamit ang mga minero ng Bitcoin ng hash algorithm upang maghanap ng mga random na numero. Ang minero na makakahanap ng random na numerong ito ay unang makakatanggap ng isang Bitcoin reward, sa isang proseso na kilala bilang mining. Habang lumilipas ang panahon, nagiging mas mahirap ang paglikha ng bagong Bitcoin. Samakatuwid, sa pagsisimula ng Bitcoin, itinakda ni Satoshi Nakamoto ang kabuuang supply sa 21 milyong coin at nagpatupad ng isang modelo ng deflationary upang ayusin ang availability nito, na kinasasangkutan ng mga halving event halos bawat apat na taon.

Ang Bitcoin ay sumailalim sa tatlong halving event sa kasaysayan nito, na binabawasan ang mga block reward mula sa paunang 50 coin bawat block hanggang sa kasalukuyang 6.25 coin bawat block. Papalapit na ang Bitcoin sa kanyang ika-apat na halving event, na magbabawas sa mga block reward sa 3.125 coin bawat block.

4. Bakit mas mababa sa 4 taon ang mga "halving" interval na ito?

Ayon sa mga patakaran ng Bitcoin, ang block reward ay nahahati sa bawat 210,000 block. Ang target na oras para sa pag-mine sa bawat block ay humigit-kumulang 10 minuto, ngunit ito ay maaaring mag-iba. Ang ilang mga block ay tumatagal ng higit o mas mababa sa 10 minuto upang i-mine, na maaaring magbago kapag nangyari ang susunod na halving. Ang konsepto ng "halving sa bawat 4 taon" ay teoretikal at maaaring magbago batay sa oras ng pag-mine. Ang susunod na halving ay inaasahan sa Abril 2024.

5. Ano ang mangyayari sa Bitcoin halving?

Kapag ang Bitcoin ay sumasailalim sa halving, ang reward para sa pag-mine ng mga bagong block ay hinahati. Binabawasan nito ang rate ng pag-mine ng mga bagong Bitcoin, na direktang nakakaapekto sa bilis ng sirkulasyon ng mga bagong Bitcoin na pumapasok sa merkado. Ang halving event ay nangyayari humigit-kumulang bawat apat na taon at bahagi ng mekanismo ng pagkontrol ng supply ng Bitcoin.

6. Mga makasaysayang panahon ng Bitcoin halving


Oras
Taas ng Halving block
Block reward pagkatapos ng halving
Unmined bitcoin na natitira %
Unang Halving
11/28/2012
210,000
25
50%
Pangalawang Halving
07/09/2016
420,000
12.5
25%
Pangatlong Halving
05/11/2020
630,000
6.25
12.5%
Ikaapat na Halving
04/?/2024
840,000
3.125
6.3%

7. Makakaapekto ba ang Bitcoin halving sa presyo nito?

Dahil sa limitadong kabuuang supply ng Bitcoin na nililimitahan sa 21 milyong coin, binabawasan ng mekanismo ng halving ang pagpasok ng mga bagong Bitcoin, na ginagawang mas kakaunti ang Bitcoin. Ang kakulangan ng Bitcoin, na sinamahan ng makasaysayang datos na nagpapakita ng mga pagtaas ng presyo sa nakalipas na mga halving event ng Bitcoin, ay nagmumungkahi na ang halving event ay maaaring humantong sa karagdagang pagtaas ng presyo ng Bitcoin.

8. Makakaapekto ba ang Bitcoin halving sa bilis ng transaksyon?

Hindi. Ang bilis ng transaksyon ng Bitcoin ay pangunahing nakadepende sa laki ng block at pagsisikip ng network. Ang halving ng bagong bilis ng produksyon ng Bitcoin ay hindi magkakaroon ng direktang epekto sa bilis ng transaksyon.

9. Makakaapekto ba ang Bitcoin halving sa mga altcoin?

Ang Bitcoin halving event ay makakatawag pansin sa merkado ng crypto, kabilang ang mga altcoin. Maaaring maging mas optimistiko ang mga mamumuhunan tungkol sa potensyal na paglago ng iba pang mga token. Ang sigasig na ito ay maaaring humantong sa pagtaas ng pamumuhunan sa mga altcoin, at sa gayon ay pinapataas ang kanilang mga presyo. Bukod pa rito, habang bumababa ang reward sa pag-mine para sa Bitcoin, maaaring lumipat ang ilang minero sa mga altcoin sa pagmimina na may mas matataas na reward.

10. Ano ang mangyayari kapag wala nang mga Bitcoin para i-mine?

Sa taong 2140, lahat ng mga Bitcoin ay na-mine na, at wala nang karagdagang pagtaas sa supply ng mga bitcoin. Sa oras na iyon, ang presyo ng bitcoin ay maaaring tumaas pa, at ang mga minero ay hindi na makakatanggap ng mga reward sa pag-mine ngunit makakakuha lamang ng kita sa bayarin sa transaksyon mula sa mga transaksyon ng user.


