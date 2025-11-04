Ano ang 375ai (EAT)? Isang Kumpletong Pagsusuri sa Unang Desentralisadong Edge Data Intelligence Network sa Mundo

1) Decentralized Edge Intelligence: Itinatag ng 375ai ang kauna-unahang decentralized edge data intelligence network sa mundo na nagsasagawa ng real-time AI processing at analysis direkta mula sa pinagmulan ng data.
2) Dual Product Matrix: Sa pamamagitan ng 375EDGE professional nodes at ng 375GO mobile app, nasasaklaw nito ang mga sitwasyon ng pagkolekta ng data mula sa antas ng enterprise hanggang sa mga indibidwal na user.
3) Disenyo na Inuuna ang Pagkapribado: Ang lahat ng data ay anonymized at pinoproseso sa edge, tinitiyak ang privacy ng user habang nagbibigay ng mataas na kalidad na data insights.
4) Mga Insentibo sa EAT Token: Naglunsad ang proyekto ng EAT token airdrop program, na nagbibigay reward sa mga user na nagde-deploy ng nodes o nag-aambag ng data sa pamamagitan ng app.
5)Malawak na Saklaw ng Aplikasyon: Sumasaklaw sa mga pangangailangan ng real-time data sa iba’t ibang sektor, kabilang ang autonomous driving, mga ahensyang pampamahalaan, logistics, quantitative finance, at advertising.
Ang 375ai ang kauna-unahang desentralisadong edge data intelligence network sa mundo. Ginagamit nito ang mga edge node na pinapagana ng AI upang mangolekta at mag-analisa ng multimodal data sa real time, habang ginagamit ang EAT token upang magbigay-insentibo sa mga user na tumulong sa pagbuo ng isang intelligent data ecosystem na inuuna ang privacy. Ang pangunahing konsepto ng 375ai ay ang direktang pagdadala ng AI computing power sa edge—kung saan nabubuo ang data—sa halip na ipadala ang lahat ng data sa cloud para sa pagproseso. Ang edge-first architecture na ito ay nagpapakilala ng tatlong pangunahing pagbabago:
Real-time performance: Ang data ay agad na sinusuri sa site ng AI, na nagpapaliit ng latency.
Proteksyon sa privacy: Ang sensitibong impormasyon ay ginagawang anonymous sa edge, na nag-aalis ng pangangailangang mag-upload ng raw data.
Kahusayan: Ang distributed processing ay makabuluhang nagbabawas sa paggamit ng bandwidth at load ng cloud computing.
Sa kasalukuyan, ang 375ai network ay sumasaklaw sa mahigit 40,000 pangunahing lokasyon sa buong Estados Unidos, na umaabot sa 70% ng populasyon ng U.S. Araw-araw, ang napakalaking edge network na ito ay nangongolekta at nagpoproseso ng napakaraming multimodal na datos—kabilang ang visual, audio, at mga input sa kapaligiran—na nagbibigay sa mga industriya ng walang kapantay na real-time na mga insight.
Ang EAT token ay nagsisilbing katutubong utility at incentive token sa loob ng 375ai ecosystem, na idinisenyo upang gantimpalaan ang mga kalahok na nag-aambag ng mahalagang data sa network.
Kabilang sa mga pangunahing utility ng EAT ang:
Mga reward sa kontribusyon ng data: Ipinamamahagi sa parehong 375EDGE node operator at pang-araw-araw na user ng 375GO app na nagbabahagi ng data.
Mga karapatan sa pamamahala: Ang mga may hawak ay maaaring lumahok sa mga pangunahing desisyon na humuhubog sa kinabukasan ng network.
Medium of exchange: Ginagamit ng mga mamimili ng data upang bumili ng mga real-time na data insight mula sa 375ai network.
Ayon sa opisyal na blog ng 375ai, ang proyekto ay naghanda ng isang bukas-palad na airdrop upang gantimpalaan ang mga maagang user at nag-ambag. Nilalayon ng airdrop na kilalanin ang mga aktibong miyembro ng komunidad, mga tagasuporta ng DePIN, at mga kalahok sa testnet. Ang detalyadong plano ng pamamahagi ng token ay iaanunsyo sa paglulunsad ng mainnet.
Kamakailan lamang ay inilunsad ang EAT token para sa pampublikong kalakalan. Maraming pangunahing salik ang maaaring makaimpluwensya sa pagpapahalaga nito sa hinaharap:
Paggamit ng network: Habang dumarami ang mga 375EDGE node na na-deploy at sumasali ang mga user ng 375GO, natural na tataas ang halaga ng data at demand ng token.
Demand ng enterprise: Ang mga industriya tulad ng autonomous driving, pananalapi, at gobyerno ay maaaring magtulak sa utility ng token sa pamamagitan ng mga pagbili ng data.
Tokenomics: Ang mga detalye tulad ng kabuuang supply, inflation rate, at mga mekanismo ng pagsunog ay ilalabas bago ang paglulunsad ng mainnet.
Bilang karagdagan, ang $10 milyong round ng pagpopondo ng 375ai sa Oktubre ay nagpapakita ng malakas na kumpiyansa sa institusyon, na maaaring positibong makaapekto sa pagganap ng token sa hinaharap.
Gayunpaman, lahat ng pamumuhunan sa crypto ay may kasamang panganib: pinapayuhan ang mga mamumuhunan na sundin nang malapitan ang mga opisyal na update at mga trend sa merkado pagkatapos ng paglulunsad ng mainnet at suriin ang halaga ng pamumuhunan nang may pag-iingat.
Maaari kang bumili ng 375ai (EAT) token nang direkta sa MEXC.
Ang EAT ay available para sa Spot trading sa MEXC. Narito kung paano magsimula: 2) Hanapin ang "EAT" sa trading bar at piliin ang EAT Spot trading.
3) Piliin ang uri ng iyong order, ilagay ang halaga at presyo, at kumpirmahin ang iyong trade.
Nakabuo ang 375ai ng isang komprehensibong product matrix na tumutugon sa pangangailangan ng iba’t ibang uri ng user..
Ang 375EDGE ay ang pangunahing produkto ng 375ai, isang enterprise-level edge AI node na idinisenyo para sa mga kapaligirang may mataas na trapiko at data-intensive. May kakayahan itong mangolekta, magproseso, at magpadala ng multimodal data sa real time. Karaniwang ginagamit ito sa mga distrito ng negosyo, terminal ng transportasyon, at mga shopping center kung saan mahalaga ang malakihang real-time data processing. Ang 375GO mobile app ay nagdadala ng desentralisasyon at data intelligence sa mga pang-araw-araw na user sa pamamagitan ng isang simple, ligtas, at gamified na karanasan na nagbibigay-daan sa sinuman na lumahok sa 375ai network.
Ang mga pangunahing tampok ng 375GO ay kinabibilangan ng:
Mga walang kahirap-hirap na reward: Ang mga user ay maaaring pasibong kumita ng mga token habang ang app ay nangongolekta ng mahalagang data sa background.
Disenyo na inuuna ang privacy: Ang lahat ng data ay hindi nagpapakilala, tinitiyak ang privacy ng user habang ina-unlock ang mga achievement, umaakyat sa mga leaderboard, at kumikita ng mga reward.
Pagsasama ng komunidad: Ang mga user ay maaaring mag-imbita ng mga kaibigan na sumali at kumita ng mga karagdagang bonus, na tumutulong sa pagpapalawak at pagpapalakas ng 375ai data network nang sama-sama.
Ang real-time edge data intelligence ng 375ai ay nagtutulak ng transformative impact sa maraming industriya.
Mga Autonomous Driving Companies: Nangangailangan ng malalaking volume ng real-world road environment data upang sanayin at i-optimize ang mga algorithm. Nagbibigay ang 375ai ng high-fidelity real-time data na sumasaklaw sa iba't ibang kondisyon ng panahon, ilaw, at trapiko, na tumutulong na mapabuti ang kaligtasan at pagiging maaasahan ng mga autonomous driving system.
Mga Institusyon ng Gobyerno at Munisipalidad: Gamitin ang data ng 375ai upang i-optimize ang urban planning, pamamahala ng trapiko, at kaligtasan ng publiko. Ang real-time na pagsusuri ng daloy ng mga naglalakad at sasakyan ay nagbibigay-daan sa mga tagagawa ng patakaran na gumawa ng mas matalinong mga desisyon sa pamumuhunan sa imprastraktura.
Mga Logistics at Freight Company: Gumamit ng real-time na trapiko at data ng kapaligiran upang i-optimize ang pagpaplano ng ruta, bawasan ang mga gastos sa transportasyon, at pagbutihin ang kahusayan sa paghahatid.
Mga Quantitative Trading Firm: Ang alternatibong data ay naging isang mahalagang competitive edge sa mga pamilihan sa pananalapi. Nagbibigay ang 375ai ng mga real-time na indicator sa pag-uugali ng mamimili at mga aktibidad sa komersyo, na tumutulong sa mga negosyante na matukoy ang mga oportunidad sa merkado.
Mga Kumpanya ng Advertising at Media: Gumamit ng real-world mobility at behavioral data upang i-optimize ang mga diskarte sa paglalagay ng ad at pagbutihin ang marketing ROI.
Simula nang opisyal itong ilunsad noong Setyembre 2024, mabilis na lumago ang 375ai. Noong Nobyembre 2024, inilunsad nito ang 375go Discovery Testnet, pumasok sa ikalawang yugto nito noong Pebrero 2025, at inanunsyo ang pagkumpleto ng Discovery Testnet noong Hulyo 2025, patungo sa paghahanda para sa mainnet. Noong Oktubre 2025, nakakuha ang kumpanya ng $10 milyon na pondo at inanunsyo ang plano ng EAT token airdrop.
Ang pangitain ng 375ai ay palaging bumuo ng isang data layer na tunay na kabilang sa totoong mundo. Sa pamamagitan ng pag-deploy ng mas maraming 375EDGE node, ang paglago ng komunidad ng 375GO, at ang paglulunsad ng EAT token, lumilikha ang 375ai ng isang data intelligence network na sama-samang pagmamay-ari at nakikinabang sa mga kontribyutor nito. Sa network na ito, ang halaga ng data ay hindi na monopolyo ng iilang higanteng tech ngunit pantay na ipinamamahagi sa bawat kontribyutor.
