Ano ang Lit Protocol? Pangunahing Imprastraktura para sa Programmable na Pamamahala ng Key sa Web3

1) Pinagsasama ng Lit Protocol ang mga teknolohiya ng threshold MPC at TEE upang maihatid ang desentralisado at maaaring i-program na pamamahala ng key, tinutugunan ang isang kritikal na puwang sa imprastraktura ng Web3 stack.
2) Ang tampok na mga Aksyon ng Lit ay nagbibigay-daan sa mga developer na mag-embed ng kumplikadong lohika ng negosyo sa proseso ng pag-sign, na nagpapahintulot ng may kondisyong pagpapatupad at WASM para sa walang kapantay na kakayahang umangkop sa mga automated na transaksyon.
3) Ang LITKEY token ay nagse-secure ng network sa pamamagitan ng staking, nagbabayad para sa mga bayarin sa serbisyo, at nagpapadali sa pamamahala ng protocol, na lumilikha ng isang self-sustaining na ekonomikong sistema.
4) Ang Vincent framework ay nagbibigay ng detalyadong kontrol sa pahintulot para sa mga AI na ahente, na lumulutas sa hamon ng tiwala sa ligtas na pamamahala ng mga asset ng user.
5) Ang Lit Protocol ekosistema ay sumasaklaw na sa maraming larangan, kabilang ang cross-chain interoperability, soberanya ng datos ng user, at DeFi. Pinamamahalaan nito ang mahigit $154 milyon na halaga ng mga asset at nagsisilbi sa higit 1.4 milyong wallet.
Bilang isang desentralisadong network ng pamamahala ng key, ang Lit Protocol ay hindi lamang pumupuno sa isang mahalagang puwang sa teknolohiyang stack ng Web3 kundi binibigyang-kapangyarihan din ang mga developer gamit ang mga kakayahan sa pagpirma at pag-encrypt na maaaring i-program. Sa pamamagitan ng pagbabagong-anyo ng pamamahala ng key bilang isang pangunahing computational primitive na maaaring i-program, muling binibigyang-kahulugan ng Lit Protocol kung paano natin tinitingnan ang seguridad ng digital asset, pagkapribado ng datos, at cross-chain interoperability.
Ang Lit Protocol ay isang desentralisadong network ng pamamahala ng key na nagbibigay ng mga kakayahan sa pag-sign at pag-encrypt na maaaring i-program. Nagbibigay-daan ito sa mga developer na bumuo ng mga ligtas na desentralisadong mga aplikasyon na kayang tuluy-tuloy na pamahalaan ang mga digital asset, pribadong datos, at mga pahintulot ng user sa iba’t ibang platform.
Tinitiyak ng threshold cryptography architecture ng Lit na ang mga key ay nananatiling mapapatunayang ligtas. Sa antas ng hardware, ipinapatupad nito ang pisikal na paghihiwalay at proteksyon ng cryptographic, habang ang mga bahagi ng key ay ipinamamahagi at iniimbak sa desentralisadong network. Ito ang unang pagkakataon na ang mga developer ay maaaring magkaroon ng programmatic na kontrol sa universal accounts nang hindi umaasa sa isang sentralisadong custodian. Sa pamamagitan ng Lit SDK, madaling maipapatupad ng mga developer ang pag-encrypt ng datos, makalikha at makapamahala ng mga Web3 account, makabuo ng mga digital signature, makapagpatupad ng mga transaksyon sa blockchain, at maisagawa halos anumang gawain sa pag-sign o pag-encrypt.
Ang mga kakayahang ito ay nagpapalakas sa mga developer na bumuo ng hindi mababago at may kakayahang makipag-ugnayan sa iba na mga aplikasyon, ahente, at protocol na nagbibigay sa mga user ng ganap na kontrol. Kasama na sa mga umiiral na kaso ng paggamit sa loob ng ekosistema ng Lit ang mga AI-powered na ahente, mga solusyon sa cross-chain na DeFi, mga general-purpose solver, mga user-sovereign na pribadong account, at mga desentralisadong pamilihan ng datos.
Ang LITKEY ay ang katutubong token ng Lit Protocol. Ayon sa opisyal na dokumentasyon, ang LITKEY ay may maraming tungkulin nang sabay-sabay: ito ay gumagana bilang isang token sa trabaho, isang token sa pagbabayad, at isang token sa pamamahala. Sini-secure nito ang network ng Lit Protocol, nagbabayad para sa mga serbisyo ng network, at nagbibigay-daan sa mga may hawak nito na makibahagi sa on-chain governance na humuhubog sa hinaharap ng network.
Ilulunsad ang LITKEY bago ang paglunsad ng Lit v1 mainnet, na kilala bilang Naga. Sa unang yugto nito, ang token ay ipapamahagi sa pamamagitan ng isang airdrop sa mga kwalipikadong kalahok, kabilang ang mga maagang tagatangkilik, tagapagtayo ng ekosistema, mga operator ng testnet node, at iba pang miyembro ng komunidad. Ang airdrop ay magbibigay ng partikular na diin sa pagbibigay ng reward sa mga kontribyutor ng ekosistema, na may karagdagang alokasyon para sa mga user na makikibahagi sa The Ciphernaut's Path, isang serye ng mga misyon na idinisenyo upang tuklasin at makilahok sa ekosistema ng Lit Protocol.
1) Token sa Trabaho: Pagse-secure ng Network at Pagbibigay-Insentibo sa mga Service Provider
Ang pangunahing tungkulin ng LITKEY ay kumilos bilang isang work token, na nagsisilbing proteksyon para sa network at kabayaran para sa mga kalahok sa protocol.
Mekanismo ng Staking:
Kinakailangang mag-stake ng LITKEY ang mga operator ng node upang makalahok sa Lit network.
Ang staking ay kumakatawan sa isang ekonomikong commitment, na nagpapahiwatig ng pagiging maaasahan ng operator at pangmatagalang suporta para sa seguridad ng network.
Tinitiyak nito na ang mga operator ay nananatiling may insentibo upang mapanatili ang uptime, maisagawa nang tama ang mga cryptographic na gawain, at sumunod sa mga tuntunin ng protocol.
Pamamahagi ng Reward:
Ginagamit ang LITKEY upang bayaran ang mga operator ng node na nagpapatakbo ng pangunahing software ng Lit Protocol.
Kumikita ng rewards ang mga operator para sa pagsasagawa ng mga gawain sa pag-sign, pag-encrypt, at pag-kalkula.
Ang mga token reward ay inilaan batay sa kaukulang kontribusyon ng bawat operator sa network.
2) Token sa Pagbabayad: Pagbabayad ng Mga Bayarin sa Serbisyo ng Network
Gumagana rin ang LITKEY bilang isang token ng pagbabayad na serbisyo, na katulad ng gas, na nagpapadali ng parehong on-chain at off-chain na operasyon sa loob ng ekosistema ng Lit.
Mga Kaso ng Paggamit:
Pagbabayad para sa mga serbisyo ng network gaya ng pag-sign, pag-encrypt, at mga operasyon sa pag-kalkula.
Pagpapahintulot sa mga user at aplikasyon na magbayad kada operasyon, na tinitiyak ang mahusay na alokasyon ng mga resource ng network.
Pagtupad bilang katutubong token para sa mga bahagi ng blockchain ng Lit Protocol, na nagbibigay-daan sa mga on-chain na aktibidad gaya ng pagbuo ng mga bagong key pair o staking.
3) Pamamahala ng Protocol
Bilang token sa pamamahala ng ekosistema ng Lit Protocol, binibigyang-daan ng LITKEY ang mga may hawak nito na gabayan ang pag-develop ng protocol sa pamamagitan ng desentralisadong pamamahalang on-chain.
Mga Kapangyarihan sa Pamamahala:
Ang mga may hawak ng token ay may pangunahing papel sa pagpili ng mga operator ng network.
Maaari silang magkaroon ng impluwensya sa mga kasosyo, integrasyon, at mga inisyatiba sa pagpapalawak ng network na nagtutulak ng paglago ng ekosistema.
Ang mga mekanismo ng pamamahala ay patuloy na uunlad habang nagmamature ang protocol.
Sa puso ng teknolohiya ng Lit Protocol ay matatagpuan ang Threshold Multi-Party Computation (Threshold MPC). Ang makabagong cryptographic technique na ito ay tinitiyak na ang isang private key ay hindi kailanman umiiral nang buo sa isang node lamang. Sa halip, ang key ay hinahati sa maraming piraso (key shares), na ipinamamahagi sa iba’t ibang node sa network. Ang isang operasyon ng pag-sign o pag-decrypt ay maaari lamang maisagawa kapag ang isang itinakdang threshold ng mga node ay nakarating sa consensus.
Ang disenyo na ito ay nagbibigay ng makabagong antas ng seguridad: kahit na ang isang subset ng mga node ay makompromiso, hindi pa rin mabubuo ng isang attacker ang buong private key. Kasinghalaga nito, ang buong proseso ay transparent at mapapatunayan, na nagbibigay ng kumpiyansa sa mga user na ang kanilang mga key ay nananatiling ligtas sa lahat ng oras.
Upang higit pang palakasin ang seguridad, pinagsasama ng Lit Protocol ang teknolohiya ng Trusted Execution Environment (TEE) sa MPC sa isang makabagong paraan. Bawat node ng network ay nagpapatakbo sa loob ng isang TEE, na nagbibigay ng paghiwalay sa antas ng hardware at proteksyon ng cryptographic. Kahit na ang sistema ng operating ng isang node ay ganap na makompromiso, ang mga computation at datos na pinoproseso sa loob ng TEE ay nananatiling ligtas.
Ang estratehiyang ito ng “defense-in-depth” ay nangangahulugang ang isang uma-atake ay kailangang sabay-sabay na lampasan ang maraming independiyenteng layer ng seguridad upang makapagdulot ng banta sa sistema, isang sitwasyon na halos imposibleng mangyari sa totoong kalagayan.
Habang lumalawak ang network, ang mga tradisyunal na sistema ng MPC ay madalas nakakaranas ng mga sagabal sa pagganap. Tinutugunan ng Lit Protocol ang hamong ito sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Shadow Splicing, isang makabagong teknik na nagbibigay-daan sa halos linear na scalability habang pinananatili ang seguridad. Kapag tumaas ang demand, maaaring mag-scale nang pahalang ang network sa real time nang hindi nakompromiso ang alinman sa seguridad o pagganap.
Ang mga Aksyon ng Lit ay isa sa mga pinaka-makabagong tampok ng Lit Protocol. Pinapayagan nitong maisama ng mga developer ang komplikadong lohika ng negosyo direkta sa proseso ng pag-sign. Sa modelong ito, ang isang key ay hindi na lamang isang simpleng “on/off switch” kundi isang matalinong tagapagpatupad na kayang gumawa ng mga desisyon batay sa mga itinakdang kondisyon.
Halimbawa, maaaring magdisenyo ang isang developer ng Aksyon ng Lit na tanging magsasagawa lamang ng lagda kung ito ay naganap sa loob ng isang partikular na palugit ng oras, nasa loob ng isang itinakdang halaga ng transaksyon, o nakakatugon sa mga tinukoy na on-chain na kondisyon. Ang kakayahang ito ay nagpapakilala ng walang kapantay na flexibility para sa mga gamit tulad ng automated na kalakalan, kondisyonal na pagbabayad, at mga multi-signature wallet.
Sinusuportahan na ng mga Aksyon ng Lit ang WebAssembly (WASM), na nangangahulugang maaaring magsulat ng komplikadong lohika ang mga developer sa anumang programming language at ito ay ligtas na maisasagawa sa loob ng desentralisadong network.
Ang mga kakayahan sa pag-encrypt ng Lit Protocol ay higit pa kaysa sa tradisyunal na static encryption. Sa pamamagitan ng paggamit ng Access Control Conditions (ACCs), maaaring tiyak na tukuyin ng mga may-ari ng datos kung sino ang makakapag-decrypt ng kanilang datos at sa anong mga kalagayan. Ang mga kondisyong ito ay maaaring nakabatay sa:
On-chain state (hal., paghawak ng isang partikular na NFT o pagpapanatili ng isang tiyak na balanse ng token)
Mga panuntunang temporal (hal., ang datos ay nagiging puwedeng i-decrypt lamang pagkatapos ng isang tiyak na petsa)
Multi-party na awtorisasyon (hal., kinakailangang aprubahan ng maraming kalahok)
Mga kombinasyon ng komplikadong business logic
Ang flexibility na ito ay nagbibigay-daan sa pagbuo ng mga merkado ng datos na pagmamay-ari ng user, mga aplikasyon ng DeFi na pinapanatili ang pagkapribado, at mga solusyon sa pag-encrypt na idinisenyo upang matugunan ang mga kinakailangan sa regulasyong pagsunod.
Ang Vincent ay isang makabagong framework na itinayo sa ibabaw ng Lit Protocol, na partikular na idinisenyo upang magbigay ng ligtas na pamamahala ng key at kontrol sa mga pahintulot para sa mga AI Ahente. Habang patuloy na mabilis na umuunlad ang mga AI Ahente, lumitaw ang isang pangunahing hamon-kung paano sila makakapamahala ng mga asset ng user nang ligtas.
Tinutugunan ng Vincent ang hamong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng detalyadong kontrol sa pahintulot. Maaaring tiyak na tukuyin ng mga user ang saklaw ng mga operasyon ng isang ahente, gaya ng:
Arawang limitasyon ng transaksyon
Mga uri ng token na maaaring hawakan
Mga whitelist ng protocol para sa pinahihintulutang interaksyon
Mga paghihigpit sa palugit na oras
Ang disenyong ito ay nagpapalakas sa mga user na lubos na magamit ang mga kakayahan ng automation ng mga AI na Ahente habang pinapanatili ang ganap na kontrol sa kanilang mga asset.
Ang universal account functionality ng Lit Protocol ay ganap na nagbabago sa paradigm ng interaksyon ng cross-chain. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng isang pinag-isang layer ng pamamahala ng key, maaaring makalikha ang mga developer ng tunay na mga “omnichain account” na tuluy-tuloy na gumagana sa anumang blockchain network, kabilang ang Bitcoin, Ethereum, Solana, and Cosmos.
Mga Praktikal na Aplikasyon:
Emblem Vault: Mga smart vault na kayang awtonomong magsagawa ng mga operasyong cross-chain.
Genius Bridge Protocol: Isang cross-chain liquidity solution na nag-aalis ng pangangailangan para sa mga sentralisadong relayer.
Tria: Isang intent-driven, wallet-agnostic payment primitive.
Ilang proyekto ang gumagamit ng Lit Protocol upang bumuo ng isang layer ng datos layer na tunay na kontrolado ng mga user:
Verify (Fox Corp): Nagbibigay ng nabe-verify na kontrol sa pag-access para sa nilalaman ng media.
Streamr: Bumubuo ng isang desentralisadong datos ng streaming network.
Beacon Protocol: Gumagawa ng pribadong layer ng datos na nagbibigay-daan sa mga modelo ng AI na secure na ma-access ang impormasyon ng user.
Magkasama, ang mga aplikasyon na ito ay nagha-highlight ng isang bagong pananaw para sa internet, kung saan ang datos ay nakaimbak sa mga bukas na network ngunit ang mga karapatan sa pag-access ay nananatiling ganap na nasa ilalim ng kontrol ng user.
Ang Lit Protocol ay higit pa sa isang teknikal na protocol. Ito ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang pasulong sa ebolusyon ng imprastraktura ng internet. Sa pamamagitan ng pagbabago ng pamamahala ng key at mga cryptographic na operasyon sa mga programmable na serbisyo ng network, ang Lit Protocol ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa mga developer.
Maging sa pagpapatakbo ng mga awtonomong ahente ng AI, pagbibigay-daan sa tunay na cross-chain interoperability, o paglikha ng mga merkado ng datos na pagmamay-ari ng user, ang Lit Protocol ay nagbibigay ng mahalagang imprastraktura upang maisakatuparan ito. Habang patuloy na nagmamature ang ekosistema ng Web3, ang desentralisadong pamamahala ng key ay magiging isang pangunahing kinakailangan para sa dumaraming bilang ng mga aplikasyon.
