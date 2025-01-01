Pagtatatuwa ng Meme+ Trading Zone

Ang Pagtatatuwa ng MEXC Meme+ Trading Zone na ito (mula rito ay tinutukoy bilang "Pagtatatuwa") ay inisyu kasabay ng at bumubuo ng mahalagang bahagi ng Pahayag ng Pagbubunyag ng Panganib ng MEXC. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa Meme+ Trading Zone at sa mga kaugnay na produkto at event nito, kinukumpirma mo na ikaw ay sumangguni sa iyong mga independiyenteng legal na tagapayo, nabasa at naunawaan, at ganap na alam ang mga probisyong nakapaloob dito.
Ang Produkto ng MEXC Meme+ Trading Zone (mula rito ay tinutukoy bilang "Produkto") ay isang espesyal na tool na idinisenyo para sa mga sopistikadong mamumuhunan na may malawak na karanasan sa merkado ng cryptocurrency. Ang Produkto ay nagdadala ng mas mataas na panganib kumpara sa iba pang mga uri ng mga produktong pangkalakal na inaalok ng MEXC. Halimbawa, ang mga token na nakalista sa Produkto ay mas pabagu-bago kaysa sa mga tradisyunal na cryptocurrency, maaaring ma-delist nang mas mabilis at/o mas madalas kaysa sa mga tradisyunal na cryptocurrency, at maaaring hindi maayos na pinapanatili kumpara sa mga tradisyonal na cryptocurrency. Mangyaring huwag gamitin ang serbisyong ito at/o lumahok sa anumang nauugnay na produkto o serbisyo kung hindi mo kayang pasanin ang buong panganib ng pagkawala ng pamumuhunan.
Sa pamamagitan ng pag-aalok ng Produkto, gumaganap ang MEXC bilang isang platform para sa mga layunin ng pagpapakita ng impormasyon lamang. Ang lahat ng materyal at impormasyong ipinapakita ay mula sa at maiuugnay sa mga third-party na website. Ang MEXC sa anumang paraan ay hindi nag-eendorso o ginagarantiyahan ang katumpakan at/o bisa ng naturang impormasyon, alinman sa pamamagitan ng hinuha o pagpapahayag. Sa pamamagitan ng paggamit ng Produkto, ipinapangako mo na nagsagawa ka ng iyong sariling angkop na pagsusumikap at pagsasaliksik tungkol sa iyong desisyon sa pamumuhunan, at sumangguni sa iyong mga tagapayo sa pananalapi, legal, o buwis kung kinakailangan. Ang MEXC at ang mga affiliate nito ay hindi mananagot para sa anumang pagkalugi o pinsalang natamo sa panahon ng iyong mga aktibidad sa pamumuhunan.