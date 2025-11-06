ynUSD Max (YNUSDX) Prediksyon ng Presyo (USD)
Kumuha ng mga prediksyon sa presyo ng ynUSD Max para sa 2026, 2027, 2028, 2030, at higit pa. Hulaan kung gaano kalaki lalago ang YNUSDX sa susunod na 5 taon o higit pa. Agad na hulaan ang mga sitwasyon ng presyo sa hinaharap batay sa mga trend at sentimento sa merkado.
*Disclaimer: Ang lahat ng mga prediksyon sa presyo ay batay sa input ng user.
ynUSD Max Prediksyon ng Presyo para sa 2025-2050 (USD)
Batay sa iyong prediksyon, maaaring makakita ang ynUSD Max ng paglago ng 0.00%. Maaari itong umabot sa presyo ng kalakalan na $ 1.036 sa 2025.ynUSD Max (YNUSDX) Prediksyon ng Presyo para sa 2026 (Susunod na Taon)
Batay sa iyong prediksyon, ang ynUSD Max ay maaaring magkaroon ng paglago na 5.00%. Maaari itong umabot sa presyo ng kalakalan na $ 1.0878 sa 2026.ynUSD Max (YNUSDX) Prediksyon ng Presyo para sa 2027 (sa 2 Taon)
Ayon sa module ng prediksyon ng presyo, ang tinatayang presyo sa hinaharap ng YNUSDX sa 2027 ay $ 1.1421 na may 10.25% rate ng paglago.ynUSD Max (YNUSDX) Prediksyon ng Presyo para sa 2028 (sa 3 Taon)
Ayon sa module ng parediksyon ng presyo, ang tinatayang presyo sa hinaharap ng YNUSDX sa 2028 ay $ 1.1992 na may 15.76% rate ng paglago.ynUSD Max (YNUSDX) Prediksyon ng Presyo para sa 2029 (sa loob ng 4 na taon)
Kasunod ng module ng prediksyon ng presyo sa itaas, ang target na presyo ng YNUSDX sa 2029 ay $ 1.2592 kasama ng 21.55% rate ng paglago.ynUSD Max (YNUSDX) Prediksyon ng Presyo para sa 2030 (sa 5 Taon)
Kasunod ng module ng predikyon ng presyo sa itaas, ang target na presyo ng YNUSDX sa 2030 ay $ 1.3222 kasama ng 27.63% rate ng paglago.ynUSD Max (YNUSDX) Prediksyon ng Presyo para sa 2040 (sa 15 Taon)
Sa 2040, ang presyo ng ynUSD Max ay maaaring makakita ng paglago ng 107.89%. Maaari itong umabot sa presyo ng kalakalan na $ 2.1537.ynUSD Max (YNUSDX) Prediksyon ng Presyo para sa 2050 (sa 25 Taon)
Sa 2050, ang presyo ng ynUSD Max ay posibleng makita ang paglago ng 238.64%. Maaari itong umabot sa isang presyo ng kalakalan $ 3.5082.
- 2025$ 1.0360.00%
- 2026$ 1.08785.00%
- 2027$ 1.142110.25%
- 2028$ 1.199215.76%
- 2029$ 1.259221.55%
- 2030$ 1.322227.63%
- 2031$ 1.388334.01%
- 2032$ 1.457740.71%
- 2033$ 1.530647.75%
- 2034$ 1.607155.13%
- 2035$ 1.687562.89%
- 2036$ 1.771971.03%
- 2037$ 1.860579.59%
- 2038$ 1.953588.56%
- 2039$ 2.051297.99%
- 2040$ 2.1537107.89%
Panandalian na ynUSD Max na Prediksiyon ng Presyo Para sa Ngayon, Bukas, Ngayong Linggo, at 30 Araw
- November 6, 2025(Ngayong araw)$ 1.0360.00%
- November 7, 2025(Bukas)$ 1.03610.01%
- November 13, 2025(Sa linggong ito)$ 1.03690.10%
- December 6, 2025(30 Araw)$ 1.04020.41%
Ang na-predict na presyo para sa YNUSDX sa
Para sa November 7, 2025(Bukas), ang prediksiyon ng presyo para sa YNUSDX, gamit ang
Sa pagsapit ng November 13, 2025(Sa linggong ito), ang prediksiyon ng presyo para sa YNUSDX, gamit ang
Sa pagtingin sa susunod na 30 araw, ang inaasahang presyo para sa YNUSDX ay
Mga Istatistika ng Presyo ng Kasalukuyang ynUSD Max
--
--
ynUSD Max Makasaysayang Presyo
Ayon sa pinakabagong datos na nakalap sa live na pahina ng presyo ynUSD Max, ang kasalukuyang presyo ng ynUSD Max ay 1.036USD.
- 24-oras0.00%$ 0$ 0$ 0
- 7 Araw0.52%$ 0.005349$ 1.0362$ 1.0252
- 30 Araw0.92%$ 0.009515$ 1.0362$ 1.0252
Sa nakalipas na 24 na oras, ang ynUSD Max ay nagpakita ng paggalaw ng presyo na
Sa nakalipas na 7 araw, ang ynUSD Max ay nakikipagkalakalan sa mataas na
Sa nakaraang buwan, ang ynUSD Max ay nakaranas ng
Paano Gumagana ang Module ng Prediksiyon sa Presyo ng ynUSD Max (YNUSDX)?
Ang Module ng Prediksiyon sa Presyo ng ynUSD Max ay isang user-friendly na tool na idinisenyo upang tulungan kang tantyahin ang mga potensyal na presyo sa hinaharap ng YNUSDX batay sa iyong sariling mga pagpapalagay sa paglago. Isa ka mang batikang mangangalakal o mausisa na mamumuhunan, ang module na ito ay nag-aalok ng simple at interactive na paraan upang mahulaan ang hinaharap na halaga ng token.
Magsimula sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong gustong porsyento ng paglago, na maaaring maging positibo o negatibo, depende sa iyong pananaw sa merkado. Maaaring ipakita nito ang iyong mga inaasahan para sa ynUSD Max sa susunod na taon, limang taon, o kahit na mga dekada sa hinaharap.
Kapag naipasok mo na ang rate ng paglago, i-click ang pindutang 'Kalkulahin'. Agad na kalkulahin ng module ang inaasahang presyo sa hinaharap ng YNUSDX, na magbibigay sa iyo ng malinaw na visualization kung paano nakakaapekto ang iyong prediksiyon sa halaga ng token sa paglipas ng panahon.
Maaari kang mag-eksperimento sa iba't ibang mga rate ng paglago upang makita kung paano maaaring makaapekto ang iba't ibang kundisyon ng merkado sa presyo ng ynUSD Max. Nagbibigay-daan sa iyo ang flexibility na ito na suriin ang parehong optimistiko at konserbatibong mga pagtataya, na tumutulong sa iyong gumawa ng mas matalinong mga desisyon.
Pinagsasama rin ng module ang datos ng sentimento ng user, na nagbibigay-daan sa iyong ihambing ang iyong mga prediksiyon sa mga hula ng iba pang mga user. Nag-aalok ang kolektibong input na ito ng mahalagang insight sa kung paano nakikita ng komunidad ang hinaharap ng YNUSDX.
Mga Teknikal na Tagapagpahiwatig para sa Prediksiyon ng Presyo
Upang mapahusay ang katumpakan ng pagtataya, ginagamit ng module ang iba't ibang mga teknikal na tagapagpahiwatig at datos ng merkado. Kabilang dito ang:
Exponential Moving Averages (EMA): Tumutulong na subaybayan ang trend ng presyo ng token sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga pagbabago at pagbibigay ng insight sa mga potensyal na pagbabago ng trend.
Bollinger Bands: Sinusukat ang volatility ng market at tinutukoy ang mga potensyal na kondisyon ng overbought o oversold.
Relative Strength Index (RSI): Sinusuri ang momentum ng YNUSDX upang matukoy kung ito ay nasa bullish o bearish na yugto.
Moving Average Convergence Divergence (MACD): Sinusuri ang lakas at direksyon ng mga paggalaw ng presyo upang matukoy ang mga potensyal na entry at exit point. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga tagapagpahiwatig na ito sa real-time na datos ng merkado, ang module ay nagbibigay ng isang dinamikong prediksiyon ng presyo, tinutulungan kang makakuha ng mas malalim na mga insight sa hinaharap na potensyal ng ynUSD Max.
Bakit Mahalaga ang Prediksiyon ng Presyo ng YNUSDX?
Ang Mga Prediksiyon ng Presyo ng YNUSDX ay mahalaga para sa ilang kadahilanan, at ang mga namumuhunan ay nakikibahagi sa mga ito para sa iba't ibang layunin:
Pagbuo ng Estratehiya sa Pamumuhunan: Ang mga prediksiyon ay tumutulong sa mga mamumuhunan na bumuo ng mga estratehiya. Sa pamamagitan ng pagtatantya ng mga presyo sa hinaharap, maaari silang magpasya kung kailan bibili, magbebenta, o hahawak ng cryptocurrency.
Pagsusuri ng Panganib: Ang pag-unawa sa mga potensyal na paggalaw ng presyo ay nagbibigay-daan sa mga mamumuhunan na sukatin ang panganib na nauugnay sa isang partikular na asset ng crypto. Ito ay mahalaga sa pamamahala at pagpapagaan ng mga potensyal na pagkalugi.
Pagsusuri sa Merkado: Ang mga prediksiyon ay kadalasang nagsasangkot ng pagsusuri sa mga uso sa merkado, balita, at makasaysayang datos. Ang komprehensibong pagsusuri na ito ay tumutulong sa mga mamumuhunan na maunawaan ang dinamikong merkado at ang mga salik na nakakaimpluwensya sa mga pagbabago sa presyo.
Pag-iiba-iba ng Portfolio: Sa pamamagitan ng pag-predict kung aling mga cryptocurrencies ang maaaring gumanap nang maayos, maaaring pag-iba-ibahin ng mga mamumuhunan ang kanilang mga portfolio nang naaayon, na nagkakalat ng panganib sa iba't ibang mga asset.
Pangmatagalang Pagpaplano: Ang mga mamumuhunan na naghahanap ng mga pangmatagalang kita ay umaasa sa mga prediksiyon upang matukoy ang mga cryptocurrencies na may potensyal para sa paglago sa hinaharap.
Psychological Preparedness: Ang pag-alam sa mga posibleng sitwasyon ng presyo ay naghahanda sa mga mamumuhunan sa emosyonal at pinansyal na paraan para sa market volatility.
Pakikipag-ugnayan sa Komunidad: Ang mga prediksiyon sa presyo ng crypto ay kadalasang nagdudulot ng mga talakayan sa loob ng komunidad ng mamumuhunan, na humahantong sa isang mas malawak na pang-unawa at sama-samang karunungan tungkol sa mga trend sa merkado.
Mga Madalas Itanong (FAQ):
Disclaimer
Ang nilalamang na-publish sa aming mga pahina ng prediksyon sa presyo ng crypto ay batay sa impormasyon at feedback na ibinigay sa amin ng mga user ng MEXC at/o iba pang pinagmumulan ng third-party. Ito ay ipinakita sa iyo sa isang "as is" na batayan para sa mga layuning pang-impormasyon at paglalarawan lamang, nang walang anumang representasyon o garantiya ng anumang uri. Mahalagang tandaan na ang ipinakita na mga prediksyon sa presyo ay maaaring hindi tumpak at hindi dapat ituring na ganoon. Ang mga presyo sa hinaharap ay maaaring makabuluhang mag-iba mula sa ipinakita na mga prediksyon, at hindi sila dapat umasa sa mga desisyon sa pamumuhunan.
Higit pa rito, hindi dapat ituring ang nilalamang ito bilang payo sa pananalapi, at hindi rin nilayon na irekomenda ang pagbili ng anumang partikular na produkto o serbisyo. Ang MEXC ay hindi mananagot sa iyo sa anumang paraan para sa anumang pagkalugi na maaari mong makuha bilang resulta ng pagtukoy, paggamit, at/o pag-asa sa anumang nilalamang nai-publish sa aming mga pahina ng mga prediksyon sa presyo ng crypto. Mahalagang malaman na ang mga presyo ng digital asset ay napapailalim sa mataas na panganib sa merkado at pagbabago ng presyo. Ang halaga ng iyong puhunan ay maaaring parehong bumaba at tumaas, at walang garantiya na maibabalik ang halagang unang namuhunan. Sa huli, ikaw lamang ang responsable sa iyong mga desisyon sa pamumuhunan, at ang MEXC ay hindi mananagot para sa anumang pagkalugi na maaari mong matamo. Pakitandaan na ang nakaraang pagganap ay hindi isang maaasahang tagahula ng pagganap sa hinaharap. Dapat ka lamang mamuhunan sa mga produktong pamilyar sa iyo at maunawaan ang mga nauugnay na panganib. Maingat na isaalang-alang ang iyong karanasan sa pamumuhunan, sitwasyon sa pananalapi, mga layunin sa pamumuhunan, at pagpapaubaya sa panganib, at kumunsulta sa isang independiyenteng tagapayo sa pananalapi bago gumawa ng anumang mga desisyon sa pamumuhunan.
