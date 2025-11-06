ExchangeDEX+
Ang live na presyo ng R0AR TOKEN ngayon ay 0.00478 USD. Subaybayan ang real-time na paggalaw ng presyo ng 1R0R sa USD, live chart, market cap, 24-hour volume, at iba pa. Tuklasin ang galaw ng presyo ng 1R0R nang madali sa MEXC ngayon.

Higit Pa Tungkol sa 1R0R

Impormasyon ng Presyo ng 1R0R

Ano ang 1R0R

1R0R Whitepaper

Opisyal na Website ng 1R0R

Tokenomics ng 1R0R

Pagtataya ng Presyo ng 1R0R

Kasaysayan ng 1R0R

Gabay sa Pagbili ng 1R0R

1R0R-to-Fiat Currency Converter

R0AR TOKEN Logo

R0AR TOKEN Live na Presyo (1R0R)

1 1R0R sa USD Live na Presyo:

$0.00478
-0.20%1D
USD
R0AR TOKEN (1R0R) Live na Tsart ng Presyo
Huling na-update ang pahina: 2025-11-06 08:35:55 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) Impormasyon sa Presyo (USD)

24 na oras na saklaw ng pagbabago ng presyo:
$ 0.00455
24H Mababa
$ 0.00489
24H Mataas

$ 0.00455
$ 0.00489
$ 0.05359728874422925
$ 0.003689277531738991
-1.04%

-0.20%

-24.37%

-24.37%

R0AR TOKEN (1R0R) real-time na presyo ay $ 0.00478. Sa nakalipas na 24 na oras, nakipag-trade ang 1R0R sa pagitan ng mababang $ 0.00455 at mataas na $ 0.00489, na nagpapakita ng aktibong pagkasumpungin sa merkado. Ang all-time high price 1R0R ay $ 0.05359728874422925, habang ang all-time low price nito ay $ 0.003689277531738991.

Sa mga tuntunin ng panandaliang pagganap, Ang 1R0R ay nagbago ng -1.04% sa nakalipas na oras, -0.20% sa loob ng 24 na oras, at -24.37% 7 araw. Nagbibigay ito sa iyo ng mabilis na pangkalahatang-ideya ng mga pinakabagong trend ng presyo at dynamics ng merkado nito sa MEXC.

Impormasyon sa Merkado ng R0AR TOKEN (1R0R)

No.5870

--
$ 10.46K
$ 10.46K$ 10.46K

$ 47.80M
$ 47.80M$ 47.80M

--
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

Ang kasalukuyang Market Cap ng R0AR TOKEN ay --, na may 24 na oras na dami ng trading na $ 10.46K. Ang circulating supply ng 1R0R ay --, na may kabuuang supply na 1000000000010. Ang Fully Diluted Valuation (FDV) nito ay $ 47.80M.

R0AR TOKEN (1R0R) Kasaysayan ng Presyo USD

Subaybayan ang mga pagbabago sa presyo ng R0AR TOKEN para sa araw na ito, 30 araw, 60 araw, at 90 araw:

PanahonPalitan (USD)Palitan (%)
Ngayong araw$ -0.0000096-0.20%
30 Araw$ -0.00776-61.89%
60 Araw$ -0.03035-86.40%
90 Araw$ -0.01711-78.17%
Pagbabago ng Presyo Ngayon ng R0AR TOKEN

Ngayon, nagtala ang 1R0R ng pagbabago ng $ -0.0000096 (-0.20%), na sumasalamin sa pinakabagong aktibidad nito sa merkado.

30-Araw na Pagbabago sa Presyo ng R0AR TOKEN

Sa nakalipas na 30 araw, ang presyo ay inilipat ng $ -0.00776 (-61.89%), na nagpapakita ng panandaliang performance ng token.

60-Araw na Pagbabago sa Presyo ng R0AR TOKEN

Sa pagpapalawak ng view sa 60 araw, nakita ang 1R0R ang pagbabago ng $ -0.03035 (-86.40%), na nagbibigay ng mas malawak na pananaw sa pagganap nito.

90-Araw na Pagbabago sa Presyo ng R0AR TOKEN

Sa pagtingin sa 90-araw na trend, ang presyo ay gumalaw ng $ -0.01711 (-78.17%), na nag-aalok ng insight sa pangmatagalang trajectory ng token.

Gustong i-unlock ang lahat ng oras na kasaysayan ng presyo at mga paggalaw ng presyo ng R0AR TOKEN (1R0R)?

Suriin ang Pahina ng Kasaysayan ng Presyo ng R0AR TOKEN ngayon.

Ano ang R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

Ang R0AR TOKEN ay available sa MEXC, na nagbibigay sa iyo ng kaginhawaan ng pagbili, paghawak, paglilipat, at pag-staking ng token nang direkta sa aming platform. Isa ka mang batikang mamumuhunan o baguhan sa mundo ng mga cryptocurrencies, nag-aalok ang MEXC ng user-friendly na interface at iba't ibang tool upang mabisang pamahalaan ang iyong mga pamumuhunan sa R0AR TOKEN. Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa token na ito, iniimbitahan ka naming bisitahin ang aming pahina ng pagpapakilala ng digital asset.

Bukod pa rito, maaari mong:
- Suriin ang availability ng staking ng 1R0Rupang makita kung paano ka makakakuha ng mga reward sa iyong mga hawak.
- Magbasa ng mga review at analytics tungkol sa R0AR TOKEN sa aming blog upang manatiling may kaalaman tungkol sa mga pinakabagong trend ng merkado at mga ekspertong pananaw.

Ang aming mga komprehensibong mapagkukunan ay idinisenyo upang gawing maayos at may kaalaman ang iyong karanasan sa pagbili ng R0AR TOKEN, na tinitiyak na mayroon kang lahat ng mga tool at kaalaman na kailangan upang mamuhunan nang may kumpiyansa.

R0AR TOKEN Prediksyon ng Presyo (USD)

Magkano ang magiging halaga ng R0AR TOKEN (1R0R) sa USD bukas, sa susunod na linggo, o sa susunod na buwan? Ano ang maaaring halaga ng iyong R0AR TOKEN (1R0R) asset sa 2025, 2026, 2027, 2028 — o kahit 10 o 20 taon mula ngayon? Gamitin ang aming tool sa paghula ng presyo upang tuklasin ang parehong panandalian at pangmatagalang hula para sa R0AR TOKEN.

Tingnan ang prediksyon sa presyo ng R0AR TOKEN ngayon!

R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomics

Ang pag-unawa sa mga tokenomics ng R0AR TOKEN (1R0R) ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw sa pangmatagalang halaga at potensyal na paglago nito. Mula sa kung paano ipinamamahagi ang mga token hanggang sa kung paano pinamamahalaan ang supply, ipinapakita ng tokenomics ang pangunahing istraktura ng ekonomiya ng isang proyekto. Alamin ang tungkol sa malawak na tokenomics ng 1R0R ngayon!

Paano bumili R0AR TOKEN ( 1R0R )

Naghahanap kung paano bumili ng R0AR TOKEN? Ang proseso ay diretso at walang kahirap-hirap! Madali kang makakabili ng R0AR TOKEN sa MEXC sa pamamagitan ng pagsunod sa aming step-by-step na gabay sa Paano Bumili. Nagbibigay kami sa iyo ng mga detalyadong tagubilin at video tutorial, na nagpapakita kung paano mag-sign up sa MEXC at gamitin ang iba't ibang magagamit na opsyon sa pagbabayad na madaling gamitin.

1R0R ipinagpalit sa Local Currencies

1 R0AR TOKEN(1R0R) sa VND
125.7857
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa AUD
A$0.0073134
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa GBP
0.0036328
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa EUR
0.0041108
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa USD
$0.00478
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa MYR
RM0.0200282
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa TRY
0.2012858
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa JPY
¥0.73134
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa ARS
ARS$6.9375486
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa RUB
0.388853
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa INR
0.423269
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa IDR
Rp79.6666348
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa PHP
0.280586
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa EGP
￡E.0.226572
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa BRL
R$0.025573
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa CAD
C$0.0067398
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa BDT
0.5824908
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa NGN
6.89754
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa COP
$18.45558
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa ZAR
R.0.0832676
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa UAH
0.2010468
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa TZS
T.Sh.11.74446
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa VES
Bs1.06594
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa CLP
$4.51232
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa PKR
Rs1.3510192
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa KZT
2.5105038
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa THB
฿0.1552544
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa TWD
NT$0.147702
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa AED
د.إ0.0175426
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa CHF
Fr0.003824
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa HKD
HK$0.0371406
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa AMD
֏1.828589
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa MAD
.د.م0.0445018
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa MXN
$0.088908
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa SAR
ريال0.017925
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa ETB
Br0.7328696
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa KES
KSh0.6175282
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa JOD
د.أ0.00338902
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa PLN
0.017686
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa RON
лв0.0211276
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa SEK
kr0.0456968
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa BGN
лв0.008126
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa HUF
Ft1.6083266
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa CZK
0.1012882
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa KWD
د.ك0.00146746
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa ILS
0.015535
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa BOB
Bs0.032982
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa AZN
0.008126
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa TJS
SM0.044215
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa GEL
0.0129538
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa AOA
Kz4.377285
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa BHD
.د.ب0.00180206
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa BMD
$0.00478
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa DKK
kr0.0310222
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa HNL
L0.1260008
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa MUR
0.2199756
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa NAD
$0.083172
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa NOK
kr0.048756
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa NZD
$0.0084128
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa PAB
B/.0.00478
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa PGK
K0.020315
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa QAR
ر.ق0.0173992
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa RSD
дин.0.487321
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa UZS
soʻm56.9047528
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa ALL
L0.4017112
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa ANG
ƒ0.0085562
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa AWG
ƒ0.008604
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa BBD
$0.00956
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa BAM
KM0.008126
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa BIF
Fr14.09622
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa BND
$0.006214
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa BSD
$0.00478
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa JMD
$0.769341
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa KHR
19.1967668
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa KMF
Fr2.03628
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa LAK
103.9130414
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa LKR
රු1.4559402
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa MDL
L0.081499
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa MGA
Ar21.53151
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa MOP
P0.03824
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa MVR
0.073612
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa MWK
MK8.2986058
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa MZN
MT0.305681
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa NPR
रु0.6784732
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa PYG
33.89976
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa RWF
Fr6.94534
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa SBD
$0.0392916
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa SCR
0.0656294
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa SRD
$0.184269
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa SVC
$0.0417772
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa SZL
L0.0834588
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa TMT
m0.01673
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa TND
د.ت0.01416314
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa TTD
$0.0323606
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa UGX
Sh16.71088
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa XAF
Fr2.7246
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa XCD
$0.012906
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa XOF
Fr2.7246
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa XPF
Fr0.49234
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa BWP
P0.0644822
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa BZD
$0.0096078
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa CVE
$0.4594058
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa DJF
Fr0.84606
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa DOP
$0.3067804
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa DZD
د.ج0.6248894
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa FJD
$0.0108984
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa GNF
Fr41.5621
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa GTQ
Q0.0366148
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa GYD
$0.9997848
1 R0AR TOKEN(1R0R) sa ISK
kr0.60706

R0AR TOKEN Resource

Para sa mas malalim na pag-unawa sa R0AR TOKEN, isaalang-alang ang paggalugad ng mga karagdagang mapagkukunan gaya ng whitepaper, opisyal na website, at iba pang mga publikasyon:

Puting papel
Opisyal na Website ng R0AR TOKEN
Block Explorer

Nagtatanong din ang mga tao: Iba pang mga Tanong Tungkol kay R0AR TOKEN

Magkano ang halaga ng R0AR TOKEN (1R0R) ngayon?
Ang live na 1R0R na presyo sa USD ay 0.00478 USD, na-update sa real-time gamit ang pinakabagong data ng market.
Ano ang kasalukuyang presyo 1R0R hanggang USD?
Ang kasalukuyang presyo ng 1R0R hanggang USD ay $ 0.00478. Tingnan ang MEXC Converter para sa tumpak na conversion ng token.
Ano ang market cap ng R0AR TOKEN?
Ang market cap para sa 1R0R ay -- USD. Market cap = kasalukuyang presyo × circulating supply. Ipinapahiwatig nito ang kabuuang halaga at ranggo sa merkado ng token.
Ano ang circulating supply ng 1R0R?
Ang circulating supply ng 1R0R ay -- USD.
Ano ang all-time high (ATH) na presyo ng 1R0R?
Ang 1R0R ay nakamit ang ATH na presyo na 0.05359728874422925 USD.
Ano ang all-time low (ATL) na presyo ng 1R0R?
Ang 1R0R ay nakaranas ng ATL na presyo na 0.003689277531738991USD.
Ano ang dami ng kalakalan ng 1R0R?
Ang Live na 24-Oras na Dami ng Kalakalan para sa 1R0R ay $ 10.46K USD.
Tataas ba ang 1R0R ngayong taon?
Maaaring mas mataas 1R0R sa taong ito depende sa mga kondisyon ng merkado at mga pag-unlad ng proyekto. Tingnan ang prediksyon sa presyo ng 1R0R para sa mas malalim na pagsusuri.
Mahahalagang Update sa Industriya ng R0AR TOKEN (1R0R)

Oras (UTC+8)UriImpormasyon
11-05 17:18:00Mga Update sa Industriya
Ethereum ay nag-rebound na lumagpas sa $3,300, 24-oras na pagbaba ay kumitid sa 8.98%
11-05 10:42:00On-chain Data
Sa nakaraang 24 na oras, ang global na mga likidasyon ay lumampas sa $2 bilyon, na may higit sa 470,000 na traders ang na-liquidate
11-04 17:22:15Mga Update sa Industriya
Ang Crypto Fear and Greed Index ay Bumaba sa 21, Pumasok ang Merkado sa "Matinding Takot"
11-04 15:40:43Mga Update sa Industriya
Patuloy na tumataas ang mga token sa sektor ng privacy, tumaas ang DASH ng higit sa 45% sa loob ng 24h
11-04 13:21:37Mga Update sa Industriya
Sa nakaraang 24 na oras, ang mga likidasyon sa buong market ay lumampas sa $1.2 bilyon, na may higit sa 320,000 na traders ang nalikidahan
11-04 05:28:00Mga Update sa Industriya
Noong nakaraang linggo, ang mga produkto ng pamumuhunan sa digital asset ay nakakita ng net outflow na $360 milyon, kung saan ang mga outflow ng Bitcoin ay umabot sa $946 milyon

Nangungunang Balita

MEXC Affiliate Program: Kumita ng Passive Income sa Crypto

September 29, 2025

MEXC Ay Naagusan ng Beteranong Industriya na Si Cecilia Hsueh bilang Punong Opisyal sa Estratehiya upang Pangunahan ang Susunod na Yugto ng Paglago

September 22, 2025

Ano ang Falcon Finance? Pagbubunyag ng Susunod na Henerasyon ng Stablecoin Protocol na may Higit sa 20% Taunang Kita

September 10, 2025
Disclaimer

Ang mga presyo ng Cryptocurrency ay napapailalim sa mataas na panganib sa merkado at pagbabago ng presyo. Dapat kang mamuhunan sa mga proyekto at produkto na pamilyar sa iyo at kung saan mo naiintindihan ang mga panganib na kasangkot. Dapat mong maingat na isaalang-alang ang iyong karanasan sa pamumuhunan, sitwasyon pinansyal, mga layunin sa pamumuhunan at tolerance sa panganib at kumunsulta sa isang independiyenteng financial adviser bago gumawa ng anumang pamumuhunan. Ang materyal na ito ay hindi dapat ituring bilang payo sa pinansyal. Ang nakaraang performance ay hindi isang maaasahang tagapagpahiwatig ng performance sa hinaharap. Ang halaga ng iyong pamumuhunan ay maaaring bumaba pati na rin tumaas, at maaaring hindi mo mabawi ang halaga na iyong namuhunan. Ikaw ang tanging responsable para sa iyong mga desisyon sa pamumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa anumang pagkalugi na maaari mong matamo. Para sa higit pang impormasyon, mangyaring mag-refer sa aming Mga Tuntunin sa Paggamit at Babala sa Panganib. Pakitandaan din na ang data na nauugnay sa nabanggit na cryptocurrency na ipinakita dito (gaya ng kasalukuyang live na presyo) ay batay sa mga third party sources. Ang mga ito ay iniharap sa iyo sa isang “as is” na batayan at para sa impormasyon lamang, nang walang representasyon o warranty ng anumang uri. Ang mga link na ibinigay sa mga third-party na site ay wala rin sa ilalim ng kontrol ng MEXC. Ang MEXC ay walang pananagutan para sa pagiging reliable at accuracy ng naturang mga third-party na site at ang kanilang mga nilalaman.

