Ang live na presyo ng Fragmetric ngayon ay 0.01082 USD. Subaybayan ang real-time na paggalaw ng presyo ng FRAG sa USD, live chart, market cap, 24-hour volume, at iba pa. Tuklasin ang galaw ng presyo ng FRAG nang madali sa MEXC ngayon.

Higit Pa Tungkol sa FRAG

Impormasyon ng Presyo ng FRAG

Ano ang FRAG

FRAG Whitepaper

Opisyal na Website ng FRAG

Tokenomics ng FRAG

Pagtataya ng Presyo ng FRAG

Kasaysayan ng FRAG

Gabay sa Pagbili ng FRAG

Fragmetric Logo

Fragmetric Live na Presyo (FRAG)

1 FRAG sa USD Live na Presyo:

$0.01079
$0.01079
+2.46%1D
USD
Fragmetric (FRAG) Live na Tsart ng Presyo
Fragmetric (FRAG) Impormasyon sa Presyo (USD)

24 na oras na saklaw ng pagbabago ng presyo:
24H Mababa
24H Mataas

+0.93%

+2.46%

-14.81%

-14.81%

Fragmetric (FRAG) real-time na presyo ay $ 0.01082. Sa nakalipas na 24 na oras, nakipag-trade ang FRAG sa pagitan ng mababang $ 0.00997 at mataas na $ 0.01114, na nagpapakita ng aktibong pagkasumpungin sa merkado. Ang all-time high price FRAG ay --, habang ang all-time low price nito ay --.

Sa mga tuntunin ng panandaliang pagganap, Ang FRAG ay nagbago ng +0.93% sa nakalipas na oras, +2.46% sa loob ng 24 na oras, at -14.81% 7 araw. Nagbibigay ito sa iyo ng mabilis na pangkalahatang-ideya ng mga pinakabagong trend ng presyo at dynamics ng merkado nito sa MEXC.

Impormasyon sa Merkado ng Fragmetric (FRAG)

$ 125.50K
$ 125.50K$ 125.50K

$ 10.82M
$ 10.82M$ 10.82M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Ang kasalukuyang Market Cap ng Fragmetric ay --, na may 24 na oras na dami ng trading na $ 125.50K. Ang circulating supply ng FRAG ay --, na may kabuuang supply na 1000000000. Ang Fully Diluted Valuation (FDV) nito ay $ 10.82M.

Fragmetric (FRAG) Kasaysayan ng Presyo USD

Subaybayan ang mga pagbabago sa presyo ng Fragmetric para sa araw na ito, 30 araw, 60 araw, at 90 araw:

PanahonPalitan (USD)Palitan (%)
Ngayong araw$ +0.0002591+2.46%
30 Araw$ -0.02017-65.09%
60 Araw$ -0.02963-73.26%
90 Araw$ -0.03035-73.72%
Pagbabago ng Presyo Ngayon ng Fragmetric

Ngayon, nagtala ang FRAG ng pagbabago ng $ +0.0002591 (+2.46%), na sumasalamin sa pinakabagong aktibidad nito sa merkado.

30-Araw na Pagbabago sa Presyo ng Fragmetric

Sa nakalipas na 30 araw, ang presyo ay inilipat ng $ -0.02017 (-65.09%), na nagpapakita ng panandaliang performance ng token.

60-Araw na Pagbabago sa Presyo ng Fragmetric

Sa pagpapalawak ng view sa 60 araw, nakita ang FRAG ang pagbabago ng $ -0.02963 (-73.26%), na nagbibigay ng mas malawak na pananaw sa pagganap nito.

90-Araw na Pagbabago sa Presyo ng Fragmetric

Sa pagtingin sa 90-araw na trend, ang presyo ay gumalaw ng $ -0.03035 (-73.72%), na nag-aalok ng insight sa pangmatagalang trajectory ng token.

Gustong i-unlock ang lahat ng oras na kasaysayan ng presyo at mga paggalaw ng presyo ng Fragmetric (FRAG)?

Suriin ang Pahina ng Kasaysayan ng Presyo ng Fragmetric ngayon.

Ano ang Fragmetric (FRAG)

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Ang Fragmetric ay available sa MEXC, na nagbibigay sa iyo ng kaginhawaan ng pagbili, paghawak, paglilipat, at pag-staking ng token nang direkta sa aming platform. Isa ka mang batikang mamumuhunan o baguhan sa mundo ng mga cryptocurrencies, nag-aalok ang MEXC ng user-friendly na interface at iba't ibang tool upang mabisang pamahalaan ang iyong mga pamumuhunan sa Fragmetric. Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa token na ito, iniimbitahan ka naming bisitahin ang aming pahina ng pagpapakilala ng digital asset.

Bukod pa rito, maaari mong:
- Suriin ang availability ng staking ng FRAGupang makita kung paano ka makakakuha ng mga reward sa iyong mga hawak.
- Magbasa ng mga review at analytics tungkol sa Fragmetric sa aming blog upang manatiling may kaalaman tungkol sa mga pinakabagong trend ng merkado at mga ekspertong pananaw.

Ang aming mga komprehensibong mapagkukunan ay idinisenyo upang gawing maayos at may kaalaman ang iyong karanasan sa pagbili ng Fragmetric, na tinitiyak na mayroon kang lahat ng mga tool at kaalaman na kailangan upang mamuhunan nang may kumpiyansa.

Fragmetric Prediksyon ng Presyo (USD)

Magkano ang magiging halaga ng Fragmetric (FRAG) sa USD bukas, sa susunod na linggo, o sa susunod na buwan? Ano ang maaaring halaga ng iyong Fragmetric (FRAG) asset sa 2025, 2026, 2027, 2028 — o kahit 10 o 20 taon mula ngayon? Gamitin ang aming tool sa paghula ng presyo upang tuklasin ang parehong panandalian at pangmatagalang hula para sa Fragmetric.

Tingnan ang prediksyon sa presyo ng Fragmetric ngayon!

Fragmetric (FRAG) Tokenomics

Ang pag-unawa sa mga tokenomics ng Fragmetric (FRAG) ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw sa pangmatagalang halaga at potensyal na paglago nito. Mula sa kung paano ipinamamahagi ang mga token hanggang sa kung paano pinamamahalaan ang supply, ipinapakita ng tokenomics ang pangunahing istraktura ng ekonomiya ng isang proyekto. Alamin ang tungkol sa malawak na tokenomics ng FRAG ngayon!

Paano bumili Fragmetric ( FRAG )

Naghahanap kung paano bumili ng Fragmetric? Ang proseso ay diretso at walang kahirap-hirap! Madali kang makakabili ng Fragmetric sa MEXC sa pamamagitan ng pagsunod sa aming step-by-step na gabay sa Paano Bumili. Nagbibigay kami sa iyo ng mga detalyadong tagubilin at video tutorial, na nagpapakita kung paano mag-sign up sa MEXC at gamitin ang iba't ibang magagamit na opsyon sa pagbabayad na madaling gamitin.

FRAG ipinagpalit sa Local Currencies

1 Fragmetric(FRAG) sa VND
284.7283
1 Fragmetric(FRAG) sa AUD
A$0.0165546
1 Fragmetric(FRAG) sa GBP
0.0082232
1 Fragmetric(FRAG) sa EUR
0.0093052
1 Fragmetric(FRAG) sa USD
$0.01082
1 Fragmetric(FRAG) sa MYR
RM0.0453358
1 Fragmetric(FRAG) sa TRY
0.4556302
1 Fragmetric(FRAG) sa JPY
¥1.65546
1 Fragmetric(FRAG) sa ARS
ARS$15.7038234
1 Fragmetric(FRAG) sa RUB
0.8800988
1 Fragmetric(FRAG) sa INR
0.958111
1 Fragmetric(FRAG) sa IDR
Rp180.3332612
1 Fragmetric(FRAG) sa PHP
0.6349176
1 Fragmetric(FRAG) sa EGP
￡E.0.512868
1 Fragmetric(FRAG) sa BRL
R$0.0579952
1 Fragmetric(FRAG) sa CAD
C$0.0152562
1 Fragmetric(FRAG) sa BDT
1.3185252
1 Fragmetric(FRAG) sa NGN
15.61326
1 Fragmetric(FRAG) sa COP
$41.77602
1 Fragmetric(FRAG) sa ZAR
R.0.1885926
1 Fragmetric(FRAG) sa UAH
0.4550892
1 Fragmetric(FRAG) sa TZS
T.Sh.26.58474
1 Fragmetric(FRAG) sa VES
Bs2.41286
1 Fragmetric(FRAG) sa CLP
$10.21408
1 Fragmetric(FRAG) sa PKR
Rs3.0581648
1 Fragmetric(FRAG) sa KZT
5.6827722
1 Fragmetric(FRAG) sa THB
฿0.3510008
1 Fragmetric(FRAG) sa TWD
NT$0.334338
1 Fragmetric(FRAG) sa AED
د.إ0.0397094
1 Fragmetric(FRAG) sa CHF
Fr0.008656
1 Fragmetric(FRAG) sa HKD
HK$0.0840714
1 Fragmetric(FRAG) sa AMD
֏4.139191
1 Fragmetric(FRAG) sa MAD
.د.م0.1007342
1 Fragmetric(FRAG) sa MXN
$0.201252
1 Fragmetric(FRAG) sa SAR
ريال0.040575
1 Fragmetric(FRAG) sa ETB
Br1.6589224
1 Fragmetric(FRAG) sa KES
KSh1.3983768
1 Fragmetric(FRAG) sa JOD
د.أ0.00767138
1 Fragmetric(FRAG) sa PLN
0.0399258
1 Fragmetric(FRAG) sa RON
лв0.0478244
1 Fragmetric(FRAG) sa SEK
kr0.103331
1 Fragmetric(FRAG) sa BGN
лв0.018394
1 Fragmetric(FRAG) sa HUF
Ft3.6406054
1 Fragmetric(FRAG) sa CZK
0.2292758
1 Fragmetric(FRAG) sa KWD
د.ك0.00332174
1 Fragmetric(FRAG) sa ILS
0.035165
1 Fragmetric(FRAG) sa BOB
Bs0.074658
1 Fragmetric(FRAG) sa AZN
0.018394
1 Fragmetric(FRAG) sa TJS
SM0.100085
1 Fragmetric(FRAG) sa GEL
0.0293222
1 Fragmetric(FRAG) sa AOA
Kz9.908415
1 Fragmetric(FRAG) sa BHD
.د.ب0.00407914
1 Fragmetric(FRAG) sa BMD
$0.01082
1 Fragmetric(FRAG) sa DKK
kr0.0702218
1 Fragmetric(FRAG) sa HNL
L0.2852152
1 Fragmetric(FRAG) sa MUR
0.4979364
1 Fragmetric(FRAG) sa NAD
$0.188268
1 Fragmetric(FRAG) sa NOK
kr0.110364
1 Fragmetric(FRAG) sa NZD
$0.0190432
1 Fragmetric(FRAG) sa PAB
B/.0.01082
1 Fragmetric(FRAG) sa PGK
K0.045985
1 Fragmetric(FRAG) sa QAR
ر.ق0.0393848
1 Fragmetric(FRAG) sa RSD
дин.1.103099
1 Fragmetric(FRAG) sa UZS
soʻm128.8095032
1 Fragmetric(FRAG) sa ALL
L0.9093128
1 Fragmetric(FRAG) sa ANG
ƒ0.0193678
1 Fragmetric(FRAG) sa AWG
ƒ0.019476
1 Fragmetric(FRAG) sa BBD
$0.02164
1 Fragmetric(FRAG) sa BAM
KM0.018394
1 Fragmetric(FRAG) sa BIF
Fr31.90818
1 Fragmetric(FRAG) sa BND
$0.014066
1 Fragmetric(FRAG) sa BSD
$0.01082
1 Fragmetric(FRAG) sa JMD
$1.741479
1 Fragmetric(FRAG) sa KHR
43.4537692
1 Fragmetric(FRAG) sa KMF
Fr4.60932
1 Fragmetric(FRAG) sa LAK
235.2173866
1 Fragmetric(FRAG) sa LKR
රු3.2956638
1 Fragmetric(FRAG) sa MDL
L0.184481
1 Fragmetric(FRAG) sa MGA
Ar48.73869
1 Fragmetric(FRAG) sa MOP
P0.08656
1 Fragmetric(FRAG) sa MVR
0.166628
1 Fragmetric(FRAG) sa MWK
MK18.7847102
1 Fragmetric(FRAG) sa MZN
MT0.691939
1 Fragmetric(FRAG) sa NPR
रु1.5357908
1 Fragmetric(FRAG) sa PYG
76.73544
1 Fragmetric(FRAG) sa RWF
Fr15.72146
1 Fragmetric(FRAG) sa SBD
$0.0889404
1 Fragmetric(FRAG) sa SCR
0.1484504
1 Fragmetric(FRAG) sa SRD
$0.417111
1 Fragmetric(FRAG) sa SVC
$0.0945668
1 Fragmetric(FRAG) sa SZL
L0.1889172
1 Fragmetric(FRAG) sa TMT
m0.03787
1 Fragmetric(FRAG) sa TND
د.ت0.03205966
1 Fragmetric(FRAG) sa TTD
$0.0732514
1 Fragmetric(FRAG) sa UGX
Sh37.82672
1 Fragmetric(FRAG) sa XAF
Fr6.1674
1 Fragmetric(FRAG) sa XCD
$0.029214
1 Fragmetric(FRAG) sa XOF
Fr6.1674
1 Fragmetric(FRAG) sa XPF
Fr1.11446
1 Fragmetric(FRAG) sa BWP
P0.1459618
1 Fragmetric(FRAG) sa BZD
$0.0217482
1 Fragmetric(FRAG) sa CVE
$1.0399102
1 Fragmetric(FRAG) sa DJF
Fr1.91514
1 Fragmetric(FRAG) sa DOP
$0.6944276
1 Fragmetric(FRAG) sa DZD
د.ج1.4144986
1 Fragmetric(FRAG) sa FJD
$0.0246696
1 Fragmetric(FRAG) sa GNF
Fr94.0799
1 Fragmetric(FRAG) sa GTQ
Q0.0828812
1 Fragmetric(FRAG) sa GYD
$2.2631112
1 Fragmetric(FRAG) sa ISK
Fragmetric Resource

Para sa mas malalim na pag-unawa sa Fragmetric, isaalang-alang ang paggalugad ng mga karagdagang mapagkukunan gaya ng whitepaper, opisyal na website, at iba pang mga publikasyon:

Puting papel
Opisyal na Website ng Fragmetric
Block Explorer

Nagtatanong din ang mga tao: Iba pang mga Tanong Tungkol kay Fragmetric

Magkano ang halaga ng Fragmetric (FRAG) ngayon?
Ang live na FRAG na presyo sa USD ay 0.01082 USD, na-update sa real-time gamit ang pinakabagong data ng market.
Ano ang kasalukuyang presyo FRAG hanggang USD?
Ang kasalukuyang presyo ng FRAG hanggang USD ay $ 0.01082. Tingnan ang MEXC Converter para sa tumpak na conversion ng token.
Ano ang market cap ng Fragmetric?
Ang market cap para sa FRAG ay -- USD. Market cap = kasalukuyang presyo × circulating supply. Ipinapahiwatig nito ang kabuuang halaga at ranggo sa merkado ng token.
Ano ang circulating supply ng FRAG?
Ang circulating supply ng FRAG ay -- USD.
Ano ang all-time high (ATH) na presyo ng FRAG?
Ang FRAG ay nakamit ang ATH na presyo na -- USD.
Ano ang all-time low (ATL) na presyo ng FRAG?
Ang FRAG ay nakaranas ng ATL na presyo na --USD.
Ano ang dami ng kalakalan ng FRAG?
Ang Live na 24-Oras na Dami ng Kalakalan para sa FRAG ay $ 125.50K USD.
Tataas ba ang FRAG ngayong taon?
Maaaring mas mataas FRAG sa taong ito depende sa mga kondisyon ng merkado at mga pag-unlad ng proyekto. Tingnan ang prediksyon sa presyo ng FRAG para sa mas malalim na pagsusuri.
Mahahalagang Update sa Industriya ng Fragmetric (FRAG)

Oras (UTC+8)UriImpormasyon
11-05 17:18:00Mga Update sa Industriya
Ethereum ay nag-rebound na lumagpas sa $3,300, 24-oras na pagbaba ay kumitid sa 8.98%
11-05 10:42:00On-chain Data
Sa nakaraang 24 na oras, ang global na mga likidasyon ay lumampas sa $2 bilyon, na may higit sa 470,000 na traders ang na-liquidate
11-04 17:22:15Mga Update sa Industriya
Ang Crypto Fear and Greed Index ay Bumaba sa 21, Pumasok ang Merkado sa "Matinding Takot"
11-04 15:40:43Mga Update sa Industriya
Patuloy na tumataas ang mga token sa sektor ng privacy, tumaas ang DASH ng higit sa 45% sa loob ng 24h
11-04 13:21:37Mga Update sa Industriya
Sa nakaraang 24 na oras, ang mga likidasyon sa buong market ay lumampas sa $1.2 bilyon, na may higit sa 320,000 na traders ang nalikidahan
11-04 05:28:00Mga Update sa Industriya
Noong nakaraang linggo, ang mga produkto ng pamumuhunan sa digital asset ay nakakita ng net outflow na $360 milyon, kung saan ang mga outflow ng Bitcoin ay umabot sa $946 milyon

Disclaimer

Ang mga presyo ng Cryptocurrency ay napapailalim sa mataas na panganib sa merkado at pagbabago ng presyo. Dapat kang mamuhunan sa mga proyekto at produkto na pamilyar sa iyo at kung saan mo naiintindihan ang mga panganib na kasangkot. Dapat mong maingat na isaalang-alang ang iyong karanasan sa pamumuhunan, sitwasyon pinansyal, mga layunin sa pamumuhunan at tolerance sa panganib at kumunsulta sa isang independiyenteng financial adviser bago gumawa ng anumang pamumuhunan. Ang materyal na ito ay hindi dapat ituring bilang payo sa pinansyal. Ang nakaraang performance ay hindi isang maaasahang tagapagpahiwatig ng performance sa hinaharap. Ang halaga ng iyong pamumuhunan ay maaaring bumaba pati na rin tumaas, at maaaring hindi mo mabawi ang halaga na iyong namuhunan. Ikaw ang tanging responsable para sa iyong mga desisyon sa pamumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa anumang pagkalugi na maaari mong matamo. Para sa higit pang impormasyon, mangyaring mag-refer sa aming Mga Tuntunin sa Paggamit at Babala sa Panganib. Pakitandaan din na ang data na nauugnay sa nabanggit na cryptocurrency na ipinakita dito (gaya ng kasalukuyang live na presyo) ay batay sa mga third party sources. Ang mga ito ay iniharap sa iyo sa isang “as is” na batayan at para sa impormasyon lamang, nang walang representasyon o warranty ng anumang uri. Ang mga link na ibinigay sa mga third-party na site ay wala rin sa ilalim ng kontrol ng MEXC. Ang MEXC ay walang pananagutan para sa pagiging reliable at accuracy ng naturang mga third-party na site at ang kanilang mga nilalaman.

FRAG-sa-USD Calculator

Halaga

FRAG
FRAG
USD
USD

1 FRAG = 0.01082 USD

Mag-trade ng FRAG

FRAG/USDT
$0.01079
$0.01079$0.01079
+2.17%

Sumali sa MEXC Ngayon

-- Spot Maker Fee, -- Spot Taker Fee
-- Futures Maker Fee, -- Futures Taker Fee

