Ang live na presyo ng Newton Protocol ngayon ay 0.1186 USD. Subaybayan ang real-time na paggalaw ng presyo ng NEWT sa USD, live chart, market cap, 24-hour volume, at iba pa. Tuklasin ang galaw ng presyo ng NEWT nang madali sa MEXC ngayon.

Newton Protocol Logo

Newton Protocol Live na Presyo (NEWT)

1 NEWT sa USD Live na Presyo:

$0.1187
+0.50%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) Live na Tsart ng Presyo
Huling na-update ang pahina: 2025-11-06 08:39:13 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) Impormasyon sa Presyo (USD)

24 na oras na saklaw ng pagbabago ng presyo:
$ 0.1068
24H Mababa
$ 0.1253
24H Mataas

$ 0.1068
$ 0.1253
$ 0.83373560557428
$ 0.06664445528899948
-1.09%

+0.50%

-20.41%

-20.41%

Newton Protocol (NEWT) real-time na presyo ay $ 0.1186. Sa nakalipas na 24 na oras, nakipag-trade ang NEWT sa pagitan ng mababang $ 0.1068 at mataas na $ 0.1253, na nagpapakita ng aktibong pagkasumpungin sa merkado. Ang all-time high price NEWT ay $ 0.83373560557428, habang ang all-time low price nito ay $ 0.06664445528899948.

Sa mga tuntunin ng panandaliang pagganap, Ang NEWT ay nagbago ng -1.09% sa nakalipas na oras, +0.50% sa loob ng 24 na oras, at -20.41% 7 araw. Nagbibigay ito sa iyo ng mabilis na pangkalahatang-ideya ng mga pinakabagong trend ng presyo at dynamics ng merkado nito sa MEXC.

Impormasyon sa Merkado ng Newton Protocol (NEWT)

No.713

$ 25.50M
$ 943.42K
$ 118.60M
215.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
21.50%

ETH

Ang kasalukuyang Market Cap ng Newton Protocol ay $ 25.50M, na may 24 na oras na dami ng trading na $ 943.42K. Ang circulating supply ng NEWT ay 215.00M, na may kabuuang supply na 1000000000. Ang Fully Diluted Valuation (FDV) nito ay $ 118.60M.

Newton Protocol (NEWT) Kasaysayan ng Presyo USD

Subaybayan ang mga pagbabago sa presyo ng Newton Protocol para sa araw na ito, 30 araw, 60 araw, at 90 araw:

PanahonPalitan (USD)Palitan (%)
Ngayong araw$ +0.000591+0.50%
30 Araw$ -0.0911-43.45%
60 Araw$ -0.1426-54.60%
90 Araw$ -0.2296-65.94%
Pagbabago ng Presyo Ngayon ng Newton Protocol

Ngayon, nagtala ang NEWT ng pagbabago ng $ +0.000591 (+0.50%), na sumasalamin sa pinakabagong aktibidad nito sa merkado.

30-Araw na Pagbabago sa Presyo ng Newton Protocol

Sa nakalipas na 30 araw, ang presyo ay inilipat ng $ -0.0911 (-43.45%), na nagpapakita ng panandaliang performance ng token.

60-Araw na Pagbabago sa Presyo ng Newton Protocol

Sa pagpapalawak ng view sa 60 araw, nakita ang NEWT ang pagbabago ng $ -0.1426 (-54.60%), na nagbibigay ng mas malawak na pananaw sa pagganap nito.

90-Araw na Pagbabago sa Presyo ng Newton Protocol

Sa pagtingin sa 90-araw na trend, ang presyo ay gumalaw ng $ -0.2296 (-65.94%), na nag-aalok ng insight sa pangmatagalang trajectory ng token.

Gustong i-unlock ang lahat ng oras na kasaysayan ng presyo at mga paggalaw ng presyo ng Newton Protocol (NEWT)?

Suriin ang Pahina ng Kasaysayan ng Presyo ng Newton Protocol ngayon.

Ano ang Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Ang Newton Protocol ay available sa MEXC, na nagbibigay sa iyo ng kaginhawaan ng pagbili, paghawak, paglilipat, at pag-staking ng token nang direkta sa aming platform. Isa ka mang batikang mamumuhunan o baguhan sa mundo ng mga cryptocurrencies, nag-aalok ang MEXC ng user-friendly na interface at iba't ibang tool upang mabisang pamahalaan ang iyong mga pamumuhunan sa Newton Protocol. Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa token na ito, iniimbitahan ka naming bisitahin ang aming pahina ng pagpapakilala ng digital asset.

Bukod pa rito, maaari mong:
- Suriin ang availability ng staking ng NEWTupang makita kung paano ka makakakuha ng mga reward sa iyong mga hawak.
- Magbasa ng mga review at analytics tungkol sa Newton Protocol sa aming blog upang manatiling may kaalaman tungkol sa mga pinakabagong trend ng merkado at mga ekspertong pananaw.

Ang aming mga komprehensibong mapagkukunan ay idinisenyo upang gawing maayos at may kaalaman ang iyong karanasan sa pagbili ng Newton Protocol, na tinitiyak na mayroon kang lahat ng mga tool at kaalaman na kailangan upang mamuhunan nang may kumpiyansa.

Newton Protocol Prediksyon ng Presyo (USD)

Magkano ang magiging halaga ng Newton Protocol (NEWT) sa USD bukas, sa susunod na linggo, o sa susunod na buwan? Ano ang maaaring halaga ng iyong Newton Protocol (NEWT) asset sa 2025, 2026, 2027, 2028 — o kahit 10 o 20 taon mula ngayon? Gamitin ang aming tool sa paghula ng presyo upang tuklasin ang parehong panandalian at pangmatagalang hula para sa Newton Protocol.

Tingnan ang prediksyon sa presyo ng Newton Protocol ngayon!

Newton Protocol (NEWT) Tokenomics

Ang pag-unawa sa mga tokenomics ng Newton Protocol (NEWT) ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw sa pangmatagalang halaga at potensyal na paglago nito. Mula sa kung paano ipinamamahagi ang mga token hanggang sa kung paano pinamamahalaan ang supply, ipinapakita ng tokenomics ang pangunahing istraktura ng ekonomiya ng isang proyekto. Alamin ang tungkol sa malawak na tokenomics ng NEWT ngayon!

Paano bumili Newton Protocol ( NEWT )

Naghahanap kung paano bumili ng Newton Protocol? Ang proseso ay diretso at walang kahirap-hirap! Madali kang makakabili ng Newton Protocol sa MEXC sa pamamagitan ng pagsunod sa aming step-by-step na gabay sa Paano Bumili. Nagbibigay kami sa iyo ng mga detalyadong tagubilin at video tutorial, na nagpapakita kung paano mag-sign up sa MEXC at gamitin ang iba't ibang magagamit na opsyon sa pagbabayad na madaling gamitin.

NEWT ipinagpalit sa Local Currencies

1 Newton Protocol(NEWT) sa VND
3,120.959
1 Newton Protocol(NEWT) sa AUD
A$0.181458
1 Newton Protocol(NEWT) sa GBP
0.090136
1 Newton Protocol(NEWT) sa EUR
0.101996
1 Newton Protocol(NEWT) sa USD
$0.1186
1 Newton Protocol(NEWT) sa MYR
RM0.496934
1 Newton Protocol(NEWT) sa TRY
4.994246
1 Newton Protocol(NEWT) sa JPY
¥18.1458
1 Newton Protocol(NEWT) sa ARS
ARS$172.132482
1 Newton Protocol(NEWT) sa RUB
9.64811
1 Newton Protocol(NEWT) sa INR
10.50203
1 Newton Protocol(NEWT) sa IDR
Rp1,976.665876
1 Newton Protocol(NEWT) sa PHP
6.96182
1 Newton Protocol(NEWT) sa EGP
￡E.5.62164
1 Newton Protocol(NEWT) sa BRL
R$0.63451
1 Newton Protocol(NEWT) sa CAD
C$0.167226
1 Newton Protocol(NEWT) sa BDT
14.452596
1 Newton Protocol(NEWT) sa NGN
171.1398
1 Newton Protocol(NEWT) sa COP
$457.9146
1 Newton Protocol(NEWT) sa ZAR
R.2.067198
1 Newton Protocol(NEWT) sa UAH
4.988316
1 Newton Protocol(NEWT) sa TZS
T.Sh.291.4002
1 Newton Protocol(NEWT) sa VES
Bs26.4478
1 Newton Protocol(NEWT) sa CLP
$111.9584
1 Newton Protocol(NEWT) sa PKR
Rs33.521104
1 Newton Protocol(NEWT) sa KZT
62.289906
1 Newton Protocol(NEWT) sa THB
฿3.852128
1 Newton Protocol(NEWT) sa TWD
NT$3.66474
1 Newton Protocol(NEWT) sa AED
د.إ0.435262
1 Newton Protocol(NEWT) sa CHF
Fr0.09488
1 Newton Protocol(NEWT) sa HKD
HK$0.921522
1 Newton Protocol(NEWT) sa AMD
֏45.37043
1 Newton Protocol(NEWT) sa MAD
.د.م1.104166
1 Newton Protocol(NEWT) sa MXN
$2.20596
1 Newton Protocol(NEWT) sa SAR
ريال0.44475
1 Newton Protocol(NEWT) sa ETB
Br18.183752
1 Newton Protocol(NEWT) sa KES
KSh15.327864
1 Newton Protocol(NEWT) sa JOD
د.أ0.0840874
1 Newton Protocol(NEWT) sa PLN
0.43882
1 Newton Protocol(NEWT) sa RON
лв0.524212
1 Newton Protocol(NEWT) sa SEK
kr1.133816
1 Newton Protocol(NEWT) sa BGN
лв0.20162
1 Newton Protocol(NEWT) sa HUF
Ft39.905342
1 Newton Protocol(NEWT) sa CZK
2.513134
1 Newton Protocol(NEWT) sa KWD
د.ك0.0364102
1 Newton Protocol(NEWT) sa ILS
0.38545
1 Newton Protocol(NEWT) sa BOB
Bs0.81834
1 Newton Protocol(NEWT) sa AZN
0.20162
1 Newton Protocol(NEWT) sa TJS
SM1.09705
1 Newton Protocol(NEWT) sa GEL
0.321406
1 Newton Protocol(NEWT) sa AOA
Kz108.60795
1 Newton Protocol(NEWT) sa BHD
.د.ب0.0447122
1 Newton Protocol(NEWT) sa BMD
$0.1186
1 Newton Protocol(NEWT) sa DKK
kr0.769714
1 Newton Protocol(NEWT) sa HNL
L3.126296
1 Newton Protocol(NEWT) sa MUR
5.457972
1 Newton Protocol(NEWT) sa NAD
$2.06364
1 Newton Protocol(NEWT) sa NOK
kr1.210906
1 Newton Protocol(NEWT) sa NZD
$0.208736
1 Newton Protocol(NEWT) sa PAB
B/.0.1186
1 Newton Protocol(NEWT) sa PGK
K0.50405
1 Newton Protocol(NEWT) sa QAR
ر.ق0.431704
1 Newton Protocol(NEWT) sa RSD
дин.12.09127
1 Newton Protocol(NEWT) sa UZS
soʻm1,411.904536
1 Newton Protocol(NEWT) sa ALL
L9.967144
1 Newton Protocol(NEWT) sa ANG
ƒ0.212294
1 Newton Protocol(NEWT) sa AWG
ƒ0.21348
1 Newton Protocol(NEWT) sa BBD
$0.2372
1 Newton Protocol(NEWT) sa BAM
KM0.20162
1 Newton Protocol(NEWT) sa BIF
Fr349.7514
1 Newton Protocol(NEWT) sa BND
$0.15418
1 Newton Protocol(NEWT) sa BSD
$0.1186
1 Newton Protocol(NEWT) sa JMD
$19.08867
1 Newton Protocol(NEWT) sa KHR
476.304716
1 Newton Protocol(NEWT) sa KMF
Fr50.5236
1 Newton Protocol(NEWT) sa LAK
2,578.260818
1 Newton Protocol(NEWT) sa LKR
රු36.124374
1 Newton Protocol(NEWT) sa MDL
L2.02213
1 Newton Protocol(NEWT) sa MGA
Ar534.2337
1 Newton Protocol(NEWT) sa MOP
P0.9488
1 Newton Protocol(NEWT) sa MVR
1.82644
1 Newton Protocol(NEWT) sa MWK
MK205.902646
1 Newton Protocol(NEWT) sa MZN
MT7.58447
1 Newton Protocol(NEWT) sa NPR
रु16.834084
1 Newton Protocol(NEWT) sa PYG
841.1112
1 Newton Protocol(NEWT) sa RWF
Fr172.3258
1 Newton Protocol(NEWT) sa SBD
$0.974892
1 Newton Protocol(NEWT) sa SCR
1.627192
1 Newton Protocol(NEWT) sa SRD
$4.57203
1 Newton Protocol(NEWT) sa SVC
$1.036564
1 Newton Protocol(NEWT) sa SZL
L2.070756
1 Newton Protocol(NEWT) sa TMT
m0.4151
1 Newton Protocol(NEWT) sa TND
د.ت0.3514118
1 Newton Protocol(NEWT) sa TTD
$0.802922
1 Newton Protocol(NEWT) sa UGX
Sh414.6256
1 Newton Protocol(NEWT) sa XAF
Fr67.602
1 Newton Protocol(NEWT) sa XCD
$0.32022
1 Newton Protocol(NEWT) sa XOF
Fr67.602
1 Newton Protocol(NEWT) sa XPF
Fr12.2158
1 Newton Protocol(NEWT) sa BWP
P1.599914
1 Newton Protocol(NEWT) sa BZD
$0.238386
1 Newton Protocol(NEWT) sa CVE
$11.398646
1 Newton Protocol(NEWT) sa DJF
Fr20.9922
1 Newton Protocol(NEWT) sa DOP
$7.611748
1 Newton Protocol(NEWT) sa DZD
د.ج15.504578
1 Newton Protocol(NEWT) sa FJD
$0.270408
1 Newton Protocol(NEWT) sa GNF
Fr1,031.227
1 Newton Protocol(NEWT) sa GTQ
Q0.908476
1 Newton Protocol(NEWT) sa GYD
$24.806376
1 Newton Protocol(NEWT) sa ISK
kr15.0622

Newton Protocol Resource

Para sa mas malalim na pag-unawa sa Newton Protocol, isaalang-alang ang paggalugad ng mga karagdagang mapagkukunan gaya ng whitepaper, opisyal na website, at iba pang mga publikasyon:

Puting papel
Opisyal na Website ng Newton Protocol
Block Explorer

Nagtatanong din ang mga tao: Iba pang mga Tanong Tungkol kay Newton Protocol

Magkano ang halaga ng Newton Protocol (NEWT) ngayon?
Ang live na NEWT na presyo sa USD ay 0.1186 USD, na-update sa real-time gamit ang pinakabagong data ng market.
Ano ang kasalukuyang presyo NEWT hanggang USD?
Ang kasalukuyang presyo ng NEWT hanggang USD ay $ 0.1186. Tingnan ang MEXC Converter para sa tumpak na conversion ng token.
Ano ang market cap ng Newton Protocol?
Ang market cap para sa NEWT ay $ 25.50M USD. Market cap = kasalukuyang presyo × circulating supply. Ipinapahiwatig nito ang kabuuang halaga at ranggo sa merkado ng token.
Ano ang circulating supply ng NEWT?
Ang circulating supply ng NEWT ay 215.00M USD.
Ano ang all-time high (ATH) na presyo ng NEWT?
Ang NEWT ay nakamit ang ATH na presyo na 0.83373560557428 USD.
Ano ang all-time low (ATL) na presyo ng NEWT?
Ang NEWT ay nakaranas ng ATL na presyo na 0.06664445528899948USD.
Ano ang dami ng kalakalan ng NEWT?
Ang Live na 24-Oras na Dami ng Kalakalan para sa NEWT ay $ 943.42K USD.
Tataas ba ang NEWT ngayong taon?
Maaaring mas mataas NEWT sa taong ito depende sa mga kondisyon ng merkado at mga pag-unlad ng proyekto. Tingnan ang prediksyon sa presyo ng NEWT para sa mas malalim na pagsusuri.
Huling na-update ang pahina: 2025-11-06 08:39:13 (UTC+8)

Mahahalagang Update sa Industriya ng Newton Protocol (NEWT)

Oras (UTC+8)UriImpormasyon
11-05 17:18:00Mga Update sa Industriya
Ethereum ay nag-rebound na lumagpas sa $3,300, 24-oras na pagbaba ay kumitid sa 8.98%
11-05 10:42:00On-chain Data
Sa nakaraang 24 na oras, ang global na mga likidasyon ay lumampas sa $2 bilyon, na may higit sa 470,000 na traders ang na-liquidate
11-04 17:22:15Mga Update sa Industriya
Ang Crypto Fear and Greed Index ay Bumaba sa 21, Pumasok ang Merkado sa "Matinding Takot"
11-04 15:40:43Mga Update sa Industriya
Patuloy na tumataas ang mga token sa sektor ng privacy, tumaas ang DASH ng higit sa 45% sa loob ng 24h
11-04 13:21:37Mga Update sa Industriya
Sa nakaraang 24 na oras, ang mga likidasyon sa buong market ay lumampas sa $1.2 bilyon, na may higit sa 320,000 na traders ang nalikidahan
11-04 05:28:00Mga Update sa Industriya
Noong nakaraang linggo, ang mga produkto ng pamumuhunan sa digital asset ay nakakita ng net outflow na $360 milyon, kung saan ang mga outflow ng Bitcoin ay umabot sa $946 milyon

Disclaimer

Ang mga presyo ng Cryptocurrency ay napapailalim sa mataas na panganib sa merkado at pagbabago ng presyo. Dapat kang mamuhunan sa mga proyekto at produkto na pamilyar sa iyo at kung saan mo naiintindihan ang mga panganib na kasangkot. Dapat mong maingat na isaalang-alang ang iyong karanasan sa pamumuhunan, sitwasyon pinansyal, mga layunin sa pamumuhunan at tolerance sa panganib at kumunsulta sa isang independiyenteng financial adviser bago gumawa ng anumang pamumuhunan. Ang materyal na ito ay hindi dapat ituring bilang payo sa pinansyal. Ang nakaraang performance ay hindi isang maaasahang tagapagpahiwatig ng performance sa hinaharap. Ang halaga ng iyong pamumuhunan ay maaaring bumaba pati na rin tumaas, at maaaring hindi mo mabawi ang halaga na iyong namuhunan. Ikaw ang tanging responsable para sa iyong mga desisyon sa pamumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa anumang pagkalugi na maaari mong matamo. Para sa higit pang impormasyon, mangyaring mag-refer sa aming Mga Tuntunin sa Paggamit at Babala sa Panganib. Pakitandaan din na ang data na nauugnay sa nabanggit na cryptocurrency na ipinakita dito (gaya ng kasalukuyang live na presyo) ay batay sa mga third party sources. Ang mga ito ay iniharap sa iyo sa isang “as is” na batayan at para sa impormasyon lamang, nang walang representasyon o warranty ng anumang uri. Ang mga link na ibinigay sa mga third-party na site ay wala rin sa ilalim ng kontrol ng MEXC. Ang MEXC ay walang pananagutan para sa pagiging reliable at accuracy ng naturang mga third-party na site at ang kanilang mga nilalaman.

NEWT-sa-USD Calculator

Halaga

NEWT
NEWT
USD
USD

1 NEWT = 0.1186 USD

Mag-trade ng NEWT

NEWT/USDC
$0.1186
$0.1186$0.1186
+0.33%
NEWT/USDT
$0.1187
$0.1187$0.1187
+0.42%

Sumali sa MEXC Ngayon

-- Spot Maker Fee, -- Spot Taker Fee
-- Futures Maker Fee, -- Futures Taker Fee

