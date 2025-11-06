TICS Live na Presyo (TICS)
TICS (TICS) real-time na presyo ay $ 0.04842. Sa nakalipas na 24 na oras, nakipag-trade ang TICS sa pagitan ng mababang $ 0.0465 at mataas na $ 0.0596, na nagpapakita ng aktibong pagkasumpungin sa merkado. Ang all-time high price TICS ay $ 2.5719853250516347, habang ang all-time low price nito ay $ 0.030720054210987374.
Sa mga tuntunin ng panandaliang pagganap, Ang TICS ay nagbago ng -1.35% sa nakalipas na oras, -7.64% sa loob ng 24 na oras, at +74.11% 7 araw. Nagbibigay ito sa iyo ng mabilis na pangkalahatang-ideya ng mga pinakabagong trend ng presyo at dynamics ng merkado nito sa MEXC.
QUBETICS
Ang kasalukuyang Market Cap ng TICS ay $ 3.98M, na may 24 na oras na dami ng trading na $ 200.48K. Ang circulating supply ng TICS ay 82.26M, na may kabuuang supply na 1361867964. Ang Fully Diluted Valuation (FDV) nito ay $ 65.94M.
Subaybayan ang mga pagbabago sa presyo ng TICS para sa araw na ito, 30 araw, 60 araw, at 90 araw:
|Panahon
|Palitan (USD)
|Palitan (%)
|Ngayong araw
|$ -0.0040053
|-7.64%
|30 Araw
|$ +0.02419
|+99.83%
|60 Araw
|$ +0.01332
|+37.94%
|90 Araw
|$ -0.00608
|-11.16%
Ngayon, nagtala ang TICS ng pagbabago ng $ -0.0040053 (-7.64%), na sumasalamin sa pinakabagong aktibidad nito sa merkado.
Sa nakalipas na 30 araw, ang presyo ay inilipat ng $ +0.02419 (+99.83%), na nagpapakita ng panandaliang performance ng token.
Sa pagpapalawak ng view sa 60 araw, nakita ang TICS ang pagbabago ng $ +0.01332 (+37.94%), na nagbibigay ng mas malawak na pananaw sa pagganap nito.
Sa pagtingin sa 90-araw na trend, ang presyo ay gumalaw ng $ -0.00608 (-11.16%), na nag-aalok ng insight sa pangmatagalang trajectory ng token.
Gustong i-unlock ang lahat ng oras na kasaysayan ng presyo at mga paggalaw ng presyo ng TICS (TICS)?
Suriin ang Pahina ng Kasaysayan ng Presyo ng TICS ngayon.
Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.
Ang TICS ay available sa MEXC, na nagbibigay sa iyo ng kaginhawaan ng pagbili, paghawak, paglilipat, at pag-staking ng token nang direkta sa aming platform. Isa ka mang batikang mamumuhunan o baguhan sa mundo ng mga cryptocurrencies, nag-aalok ang MEXC ng user-friendly na interface at iba't ibang tool upang mabisang pamahalaan ang iyong mga pamumuhunan sa TICS. Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa token na ito, iniimbitahan ka naming bisitahin ang aming pahina ng pagpapakilala ng digital asset.
Bukod pa rito, maaari mong:
- Suriin ang availability ng staking ng TICSupang makita kung paano ka makakakuha ng mga reward sa iyong mga hawak.
- Magbasa ng mga review at analytics tungkol sa TICS sa aming blog upang manatiling may kaalaman tungkol sa mga pinakabagong trend ng merkado at mga ekspertong pananaw.
Ang aming mga komprehensibong mapagkukunan ay idinisenyo upang gawing maayos at may kaalaman ang iyong karanasan sa pagbili ng TICS, na tinitiyak na mayroon kang lahat ng mga tool at kaalaman na kailangan upang mamuhunan nang may kumpiyansa.
Magkano ang magiging halaga ng TICS (TICS) sa USD bukas, sa susunod na linggo, o sa susunod na buwan? Ano ang maaaring halaga ng iyong TICS (TICS) asset sa 2025, 2026, 2027, 2028 — o kahit 10 o 20 taon mula ngayon? Gamitin ang aming tool sa paghula ng presyo upang tuklasin ang parehong panandalian at pangmatagalang hula para sa TICS.
Tingnan ang prediksyon sa presyo ng TICS ngayon!
Ang pag-unawa sa mga tokenomics ng TICS (TICS) ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw sa pangmatagalang halaga at potensyal na paglago nito. Mula sa kung paano ipinamamahagi ang mga token hanggang sa kung paano pinamamahalaan ang supply, ipinapakita ng tokenomics ang pangunahing istraktura ng ekonomiya ng isang proyekto. Alamin ang tungkol sa malawak na tokenomics ng TICS ngayon!
Naghahanap kung paano bumili ng TICS? Ang proseso ay diretso at walang kahirap-hirap! Madali kang makakabili ng TICS sa MEXC sa pamamagitan ng pagsunod sa aming step-by-step na gabay sa Paano Bumili. Nagbibigay kami sa iyo ng mga detalyadong tagubilin at video tutorial, na nagpapakita kung paano mag-sign up sa MEXC at gamitin ang iba't ibang magagamit na opsyon sa pagbabayad na madaling gamitin.
Para sa mas malalim na pag-unawa sa TICS, isaalang-alang ang paggalugad ng mga karagdagang mapagkukunan gaya ng whitepaper, opisyal na website, at iba pang mga publikasyon:
Ang mga presyo ng Cryptocurrency ay napapailalim sa mataas na panganib sa merkado at pagbabago ng presyo. Dapat kang maingat na isaalang-alang ang iyong karanasan sa pamumuhunan, sitwasyon pinansyal, mga layunin sa pamumuhunan at tolerance sa panganib at kumunsulta sa isang independiyenteng financial adviser bago gumawa ng anumang pamumuhunan. Ang materyal na ito ay hindi dapat ituring bilang payo sa pinansyal. Ang nakaraang performance ay hindi isang maaasahang tagapagpahiwatig ng performance sa hinaharap.
