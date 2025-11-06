ExchangeDEX+
Ang live na presyo ng Tren Finance ngayon ay 0.00158761 USD. Subaybayan ang real-time na paggalaw ng presyo ng TREN sa USD, live chart, market cap, 24-hour volume, at iba pa. Tuklasin ang galaw ng presyo ng TREN nang madali sa MEXC ngayon.Ang live na presyo ng Tren Finance ngayon ay 0.00158761 USD. Subaybayan ang real-time na paggalaw ng presyo ng TREN sa USD, live chart, market cap, 24-hour volume, at iba pa. Tuklasin ang galaw ng presyo ng TREN nang madali sa MEXC ngayon.

Tren Finance Logo

Tren Finance Live na Presyo (TREN)

1 TREN sa USD Live na Presyo:

$0.00158761
+2,665.87%1D
USD
Tren Finance (TREN) Live na Tsart ng Presyo
Huling na-update ang pahina: 2025-11-06 08:59:57 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) Impormasyon sa Presyo (USD)

24 na oras na saklaw ng pagbabago ng presyo:
$ 0.00005311
24H Mababa
$ 0.0023
24H Mataas

$ 0.00005311
$ 0.0023
--
--
+44.51%

+2,665.87%

+2,845.47%

+2,845.47%

Tren Finance (TREN) real-time na presyo ay $ 0.00158761. Sa nakalipas na 24 na oras, nakipag-trade ang TREN sa pagitan ng mababang $ 0.00005311 at mataas na $ 0.0023, na nagpapakita ng aktibong pagkasumpungin sa merkado. Ang all-time high price TREN ay --, habang ang all-time low price nito ay --.

Sa mga tuntunin ng panandaliang pagganap, Ang TREN ay nagbago ng +44.51% sa nakalipas na oras, +2,665.87% sa loob ng 24 na oras, at +2,845.47% 7 araw. Nagbibigay ito sa iyo ng mabilis na pangkalahatang-ideya ng mga pinakabagong trend ng presyo at dynamics ng merkado nito sa MEXC.

Impormasyon sa Merkado ng Tren Finance (TREN)

$ 61.00K
$ 61.00K$ 61.00K

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Ang kasalukuyang Market Cap ng Tren Finance ay --, na may 24 na oras na dami ng trading na $ 61.00K. Ang circulating supply ng TREN ay --, na may kabuuang supply na 1000000000. Ang Fully Diluted Valuation (FDV) nito ay $ 1.59M.

Tren Finance (TREN) Kasaysayan ng Presyo USD

Subaybayan ang mga pagbabago sa presyo ng Tren Finance para sa araw na ito, 30 araw, 60 araw, at 90 araw:

PanahonPalitan (USD)Palitan (%)
Ngayong araw$ +0.00153021+2,665.87%
30 Araw$ +0.00150907+1,921.40%
60 Araw$ +0.00143351+930.24%
90 Araw$ +0.00132951+515.11%
Pagbabago ng Presyo Ngayon ng Tren Finance

Ngayon, nagtala ang TREN ng pagbabago ng $ +0.00153021 (+2,665.87%), na sumasalamin sa pinakabagong aktibidad nito sa merkado.

30-Araw na Pagbabago sa Presyo ng Tren Finance

Sa nakalipas na 30 araw, ang presyo ay inilipat ng $ +0.00150907 (+1,921.40%), na nagpapakita ng panandaliang performance ng token.

60-Araw na Pagbabago sa Presyo ng Tren Finance

Sa pagpapalawak ng view sa 60 araw, nakita ang TREN ang pagbabago ng $ +0.00143351 (+930.24%), na nagbibigay ng mas malawak na pananaw sa pagganap nito.

90-Araw na Pagbabago sa Presyo ng Tren Finance

Sa pagtingin sa 90-araw na trend, ang presyo ay gumalaw ng $ +0.00132951 (+515.11%), na nag-aalok ng insight sa pangmatagalang trajectory ng token.

Gustong i-unlock ang lahat ng oras na kasaysayan ng presyo at mga paggalaw ng presyo ng Tren Finance (TREN)?

Suriin ang Pahina ng Kasaysayan ng Presyo ng Tren Finance ngayon.

Ano ang Tren Finance (TREN)

Ang Tren Finance ay ang unang ganap na autonomous AI stablecoin borrowing protocol kung saan 20+ specialized AI agents ang namamahala sa lahat ng operasyon nang walang interbensyon ng tao, na nagbibigay-daan sa paghiram laban sa mga LP token, mga deposito sa money market, at mga na-resake na posisyon upang ma-unlock ang bilyun-bilyon sa idle liquidity. Ang modelo ng peer-to-agent loan ng Tren, si Malone, ay nagbibigay-daan sa mga user na humiram nang direkta gamit ang mga personalized na termino, na nagbibigay ng mga instant na pautang laban sa anumang on-chain na asset kabilang ang mga NFT, vested token, at mga bagong inilunsad na asset na may mga personalized na termino batay sa kasaysayan ng user.

Ang Tren Finance ay available sa MEXC, na nagbibigay sa iyo ng kaginhawaan ng pagbili, paghawak, paglilipat, at pag-staking ng token nang direkta sa aming platform. Isa ka mang batikang mamumuhunan o baguhan sa mundo ng mga cryptocurrencies, nag-aalok ang MEXC ng user-friendly na interface at iba't ibang tool upang mabisang pamahalaan ang iyong mga pamumuhunan sa Tren Finance. Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa token na ito, iniimbitahan ka naming bisitahin ang aming pahina ng pagpapakilala ng digital asset.

Bukod pa rito, maaari mong:
- Suriin ang availability ng staking ng TRENupang makita kung paano ka makakakuha ng mga reward sa iyong mga hawak.
- Magbasa ng mga review at analytics tungkol sa Tren Finance sa aming blog upang manatiling may kaalaman tungkol sa mga pinakabagong trend ng merkado at mga ekspertong pananaw.

Ang aming mga komprehensibong mapagkukunan ay idinisenyo upang gawing maayos at may kaalaman ang iyong karanasan sa pagbili ng Tren Finance, na tinitiyak na mayroon kang lahat ng mga tool at kaalaman na kailangan upang mamuhunan nang may kumpiyansa.

Tren Finance Prediksyon ng Presyo (USD)

Magkano ang magiging halaga ng Tren Finance (TREN) sa USD bukas, sa susunod na linggo, o sa susunod na buwan? Ano ang maaaring halaga ng iyong Tren Finance (TREN) asset sa 2025, 2026, 2027, 2028 — o kahit 10 o 20 taon mula ngayon? Gamitin ang aming tool sa paghula ng presyo upang tuklasin ang parehong panandalian at pangmatagalang hula para sa Tren Finance.

Tingnan ang prediksyon sa presyo ng Tren Finance ngayon!

Tren Finance (TREN) Tokenomics

Ang pag-unawa sa mga tokenomics ng Tren Finance (TREN) ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw sa pangmatagalang halaga at potensyal na paglago nito. Mula sa kung paano ipinamamahagi ang mga token hanggang sa kung paano pinamamahalaan ang supply, ipinapakita ng tokenomics ang pangunahing istraktura ng ekonomiya ng isang proyekto. Alamin ang tungkol sa malawak na tokenomics ng TREN ngayon!

Paano bumili Tren Finance ( TREN )

Naghahanap kung paano bumili ng Tren Finance? Ang proseso ay diretso at walang kahirap-hirap! Madali kang makakabili ng Tren Finance sa MEXC sa pamamagitan ng pagsunod sa aming step-by-step na gabay sa Paano Bumili. Nagbibigay kami sa iyo ng mga detalyadong tagubilin at video tutorial, na nagpapakita kung paano mag-sign up sa MEXC at gamitin ang iba't ibang magagamit na opsyon sa pagbabayad na madaling gamitin.

TREN ipinagpalit sa Local Currencies

Tren Finance Resource

Para sa mas malalim na pag-unawa sa Tren Finance, isaalang-alang ang paggalugad ng mga karagdagang mapagkukunan gaya ng whitepaper, opisyal na website, at iba pang mga publikasyon:

Puting papel
Opisyal na Website ng Tren Finance
Block Explorer

Nagtatanong din ang mga tao: Iba pang mga Tanong Tungkol kay Tren Finance

Magkano ang halaga ng Tren Finance (TREN) ngayon?
Ang live na TREN na presyo sa USD ay 0.00158761 USD, na-update sa real-time gamit ang pinakabagong data ng market.
Ano ang kasalukuyang presyo TREN hanggang USD?
Ang kasalukuyang presyo ng TREN hanggang USD ay $ 0.00158761. Tingnan ang MEXC Converter para sa tumpak na conversion ng token.
Ano ang market cap ng Tren Finance?
Ang market cap para sa TREN ay -- USD. Market cap = kasalukuyang presyo × circulating supply. Ipinapahiwatig nito ang kabuuang halaga at ranggo sa merkado ng token.
Ano ang circulating supply ng TREN?
Ang circulating supply ng TREN ay -- USD.
Ano ang all-time high (ATH) na presyo ng TREN?
Ang TREN ay nakamit ang ATH na presyo na -- USD.
Ano ang all-time low (ATL) na presyo ng TREN?
Ang TREN ay nakaranas ng ATL na presyo na --USD.
Ano ang dami ng kalakalan ng TREN?
Ang Live na 24-Oras na Dami ng Kalakalan para sa TREN ay $ 61.00K USD.
Tataas ba ang TREN ngayong taon?
Maaaring mas mataas TREN sa taong ito depende sa mga kondisyon ng merkado at mga pag-unlad ng proyekto. Tingnan ang prediksyon sa presyo ng TREN para sa mas malalim na pagsusuri.
Huling na-update ang pahina: 2025-11-06 08:59:57 (UTC+8)

Disclaimer

Ang mga presyo ng Cryptocurrency ay napapailalim sa mataas na panganib sa merkado at pagbabago ng presyo. Dapat kang mamuhunan sa mga proyekto at produkto na pamilyar sa iyo at kung saan mo naiintindihan ang mga panganib na kasangkot. Dapat mong maingat na isaalang-alang ang iyong karanasan sa pamumuhunan, sitwasyon pinansyal, mga layunin sa pamumuhunan at tolerance sa panganib at kumunsulta sa isang independiyenteng financial adviser bago gumawa ng anumang pamumuhunan. Ang materyal na ito ay hindi dapat ituring bilang payo sa pinansyal. Ang nakaraang performance ay hindi isang maaasahang tagapagpahiwatig ng performance sa hinaharap. Ang halaga ng iyong pamumuhunan ay maaaring bumaba pati na rin tumaas, at maaaring hindi mo mabawi ang halaga na iyong namuhunan. Ikaw ang tanging responsable para sa iyong mga desisyon sa pamumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa anumang pagkalugi na maaari mong matamo. Para sa higit pang impormasyon, mangyaring mag-refer sa aming Mga Tuntunin sa Paggamit at Babala sa Panganib. Pakitandaan din na ang data na nauugnay sa nabanggit na cryptocurrency na ipinakita dito (gaya ng kasalukuyang live na presyo) ay batay sa mga third party sources. Ang mga ito ay iniharap sa iyo sa isang “as is” na batayan at para sa impormasyon lamang, nang walang representasyon o warranty ng anumang uri. Ang mga link na ibinigay sa mga third-party na site ay wala rin sa ilalim ng kontrol ng MEXC. Ang MEXC ay walang pananagutan para sa pagiging reliable at accuracy ng naturang mga third-party na site at ang kanilang mga nilalaman.

TREN-sa-USD Calculator

Halaga

TREN
TREN
USD
USD

1 TREN = 0.00158761 USD

Mag-trade ng TREN

TREN/USDT
$0.00158761
$0.00158761$0.00158761
+2,663.46%

Sumali sa MEXC Ngayon

-- Spot Maker Fee, -- Spot Taker Fee
-- Futures Maker Fee, -- Futures Taker Fee

