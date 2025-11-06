ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Flip Fest
Ang live na presyo ng ANGL TOKEN ngayon ay 0.0020088 USD. Subaybayan ang real-time na paggalaw ng presyo ng ANGL sa USD, live chart, market cap, 24-hour volume, at iba pa. Tuklasin ang galaw ng presyo ng ANGL nang madali sa MEXC ngayon.Ang live na presyo ng ANGL TOKEN ngayon ay 0.0020088 USD. Subaybayan ang real-time na paggalaw ng presyo ng ANGL sa USD, live chart, market cap, 24-hour volume, at iba pa. Tuklasin ang galaw ng presyo ng ANGL nang madali sa MEXC ngayon.

Higit Pa Tungkol sa ANGL

Impormasyon ng Presyo ng ANGL

Ano ang ANGL

ANGL Whitepaper

Opisyal na Website ng ANGL

Tokenomics ng ANGL

Pagtataya ng Presyo ng ANGL

Earn

Airdrop+

Balita

Blog

Matuto

ANGL TOKEN Logo

ANGL TOKEN Presyo (ANGL)

Hindi nakalista

1 ANGL sa USD Live na Presyo:

$0.0020088
$0.0020088$0.0020088
+4.60%1D
mexc
Ang datos ng token na ito ay nagmula sa mga third party. Ang MEXC ay gumaganap lamang bilang isang aggregator ng impormasyon. Galugarin ang iba pang nakalistang mga token sa merkado ng MEXC Spot!
USD
ANGL TOKEN (ANGL) Live na Tsart ng Presyo
Huling na-update ang pahina: 2025-11-06 08:45:19 (UTC+8)

ANGL TOKEN (ANGL) Impormasyon sa Presyo (USD)

24 na oras na saklaw ng pagbabago ng presyo:
$ 0.00190811
$ 0.00190811$ 0.00190811
24H Mababa
$ 0.00228562
$ 0.00228562$ 0.00228562
24H Mataas

$ 0.00190811
$ 0.00190811$ 0.00190811

$ 0.00228562
$ 0.00228562$ 0.00228562

$ 0.01037575
$ 0.01037575$ 0.01037575

$ 0
$ 0$ 0

-1.59%

+4.61%

-14.68%

-14.68%

ANGL TOKEN (ANGL) real-time na presyo ay $0.0020088. Sa nakalipas na 24 na oras, nakipag-trade ang ANGL sa pagitan ng mababang $ 0.00190811 at mataas na $ 0.00228562, na nagpapakita ng aktibong pagkasumpungin sa merkado. Ang all-time high price ANGL ay $ 0.01037575, habang ang all-time low price nito ay $ 0.

Sa mga tuntunin ng panandaliang pagganap, Ang ANGL ay nagbago ng -1.59% sa nakalipas na oras, +4.61% sa loob ng 24 na oras, at -14.68% 7 araw. Nagbibigay ito sa iyo ng mabilis na pangkalahatang-ideya ng mga pinakabagong trend ng presyo at dynamics ng merkado nito sa MEXC.

Impormasyon sa Merkado ng ANGL TOKEN (ANGL)

$ 431.89K
$ 431.89K$ 431.89K

--
----

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ang kasalukuyang Market Cap ng ANGL TOKEN ay $ 431.89K, na may 24 na oras na dami ng trading na --. Ang circulating supply ng ANGL ay 215.00M, na may kabuuang supply na 1000000000.0. Ang Fully Diluted Valuation (FDV) nito ay $ 2.01M.

ANGL TOKEN (ANGL) Kasaysayan ng Presyo USD

Sa araw na ito, ang pagbabago ng presyo ng ANGL TOKEN na ipinagpalit sa USD ay $ 0.
Sa nakalipas na 30 araw, ang pagbabago ng presyo ng ANGL TOKEN na ipinagpalit sa USD ay $ -0.0008478162.
Sa nakalipas na 60 araw, ang pagbabago ng presyo ng ANGL TOKEN na ipinagpalit sa USD ay $ -0.0008904490.
Sa nakalipas na 90 araw, ang pagbabago ng presyo ng ANGL TOKEN na ipinagpalit sa USD ay $ -0.00238134083621661.

PanahonPalitan (USD)Palitan (%)
Ngayong araw$ 0+4.61%
30 Araw$ -0.0008478162-42.20%
60 Araw$ -0.0008904490-44.32%
90 Araw$ -0.00238134083621661-54.24%

Ano ang ANGL TOKEN (ANGL)

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

ANGL TOKEN (ANGL) Resource

Puting papel
Opisyal na Website

ANGL TOKEN Prediksyon ng Presyo (USD)

Magkano ang magiging halaga ng ANGL TOKEN (ANGL) sa USD bukas, sa susunod na linggo, o sa susunod na buwan? Ano ang maaaring halaga ng iyong ANGL TOKEN (ANGL) asset sa 2025, 2026, 2027, 2028 — o kahit 10 o 20 taon mula ngayon? Gamitin ang aming tool sa paghula ng presyo upang tuklasin ang parehong panandalian at pangmatagalang hula para sa ANGL TOKEN.

Tingnan ang prediksyon sa presyo ng ANGL TOKEN ngayon!

ANGL ipinagpalit sa Local Currencies

ANGL TOKEN (ANGL) Tokenomics

Ang pag-unawa sa mga tokenomics ng ANGL TOKEN (ANGL) ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw sa pangmatagalang halaga at potensyal na paglago nito. Mula sa kung paano ipinamamahagi ang mga token hanggang sa kung paano pinamamahalaan ang supply, ipinapakita ng tokenomics ang pangunahing istraktura ng ekonomiya ng isang proyekto. Alamin ang tungkol sa malawak na tokenomics ng ANGL ngayon!

Nagtatanong Din Ang Mga Tao: Iba pang mga Tanong Tungkol sa ANGL TOKEN (ANGL)

Magkano ang halaga ng ANGL TOKEN (ANGL) ngayon?
Ang live na ANGL na presyo sa USD ay 0.0020088 USD, na-update sa real-time gamit ang pinakabagong data ng market.
Ano ang kasalukuyang presyo ANGL hanggang USD?
Ang kasalukuyang presyo ng ANGL hanggang USD ay $ 0.0020088. Tingnan ang MEXC Converter para sa tumpak na conversion ng token.
Ano ang market cap ng ANGL TOKEN?
Ang market cap para sa ANGL ay $ 431.89K USD. Market cap = kasalukuyang presyo × circulating supply. Ipinapahiwatig nito ang kabuuang halaga at ranggo sa merkado ng token.
Ano ang circulating supply ng ANGL?
Ang circulating supply ng ANGL ay 215.00M USD.
Ano ang all-time high (ATH) na presyo ng ANGL?
Ang ANGL ay nakamit ang ATH na presyo na 0.01037575 USD.
Ano ang all-time low (ATL) na presyo ng ANGL?
Ang ANGL ay nakaranas ng ATL na presyo na 0USD.
Ano ang dami ng kalakalan ng ANGL?
Ang Live na 24-Oras na Dami ng Kalakalan para sa ANGL ay -- USD.
Tataas ba ang ANGL ngayong taon?
Maaaring mas mataas ANGL sa taong ito depende sa mga kondisyon ng merkado at mga pag-unlad ng proyekto. Tingnan ang prediksyon sa presyo ng ANGL para sa mas malalim na pagsusuri.
Huling na-update ang pahina: 2025-11-06 08:45:19 (UTC+8)

Mahahalagang Update sa Industriya ng ANGL TOKEN (ANGL)

Oras (UTC+8)UriImpormasyon
11-05 17:18:00Mga Update sa Industriya
Ethereum ay nag-rebound na lumagpas sa $3,300, 24-oras na pagbaba ay kumitid sa 8.98%
11-05 10:42:00On-chain Data
Sa nakaraang 24 na oras, ang global na mga likidasyon ay lumampas sa $2 bilyon, na may higit sa 470,000 na traders ang na-liquidate
11-04 17:22:15Mga Update sa Industriya
Ang Crypto Fear and Greed Index ay Bumaba sa 21, Pumasok ang Merkado sa "Matinding Takot"
11-04 15:40:43Mga Update sa Industriya
Patuloy na tumataas ang mga token sa sektor ng privacy, tumaas ang DASH ng higit sa 45% sa loob ng 24h
11-04 13:21:37Mga Update sa Industriya
Sa nakaraang 24 na oras, ang mga likidasyon sa buong market ay lumampas sa $1.2 bilyon, na may higit sa 320,000 na traders ang nalikidahan
11-04 05:28:00Mga Update sa Industriya
Noong nakaraang linggo, ang mga produkto ng pamumuhunan sa digital asset ay nakakita ng net outflow na $360 milyon, kung saan ang mga outflow ng Bitcoin ay umabot sa $946 milyon

Disclaimer

Ang mga presyo ng Cryptocurrency ay napapailalim sa mataas na panganib sa merkado at pagbabago ng presyo. Dapat kang mamuhunan sa mga proyekto at produkto na pamilyar sa iyo at kung saan mo naiintindihan ang mga panganib na kasangkot. Dapat mong maingat na isaalang-alang ang iyong karanasan sa pamumuhunan, sitwasyon pinansyal, mga layunin sa pamumuhunan at tolerance sa panganib at kumunsulta sa isang independiyenteng financial adviser bago gumawa ng anumang pamumuhunan. Ang materyal na ito ay hindi dapat ituring bilang payo sa pinansyal. Ang nakaraang performance ay hindi isang maaasahang tagapagpahiwatig ng performance sa hinaharap. Ang halaga ng iyong pamumuhunan ay maaaring bumaba pati na rin tumaas, at maaaring hindi mo mabawi ang halaga na iyong namuhunan. Ikaw ang tanging responsable para sa iyong mga desisyon sa pamumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa anumang pagkalugi na maaari mong matamo. Para sa higit pang impormasyon, mangyaring mag-refer sa aming Mga Tuntunin sa Paggamit at Babala sa Panganib. Pakitandaan din na ang data na nauugnay sa nabanggit na cryptocurrency na ipinakita dito (gaya ng kasalukuyang live na presyo) ay batay sa mga third party sources. Ang mga ito ay iniharap sa iyo sa isang “as is” na batayan at para sa impormasyon lamang, nang walang representasyon o warranty ng anumang uri. Ang mga link na ibinigay sa mga third-party na site ay wala rin sa ilalim ng kontrol ng MEXC. Ang MEXC ay walang pananagutan para sa pagiging reliable at accuracy ng naturang mga third-party na site at ang kanilang mga nilalaman.

HOT

Kasalukuyang trending cryptocurrencies na nakakakuha ng makabuluhang atensyon sa merkado

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$103,440.57
$103,440.57$103,440.57

-0.27%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,399.07
$3,399.07$3,399.07

+0.01%

Solana Logo

Solana

SOL

$161.00
$161.00$161.00

+0.29%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

UCN Logo

UCN

UCN

$1,477.84
$1,477.84$1,477.84

+0.12%

TOP Volume

Ang mga cryptocurrency na may pinakamataas na dami ng kalakalan

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$103,440.57
$103,440.57$103,440.57

-0.27%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,399.07
$3,399.07$3,399.07

+0.01%

Solana Logo

Solana

SOL

$161.00
$161.00$161.00

+0.29%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.3425
$2.3425$2.3425

+2.90%

Aster Logo

Aster

ASTER

$1.0681
$1.0681$1.0681

-1.57%

Bagong Idinagdag

Kamakailang nakalistang cryptocurrencies na magagamit para sa pangangalakal

UnifAI Logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 Logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Logo

Sentism

SENTIS

$0.03740
$0.03740$0.03740

+49.60%

MemeMarket Logo

MemeMarket

MFUN

$0.00439
$0.00439$0.00439

-41.46%

Backstage Logo

Backstage

BKS

$0.00630
$0.00630$0.00630

-3.07%

Mga Top Gainer

Mga nangungunang crypto pump ngayon

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000010422
$0.000010422$0.000010422

+452.01%

Intuition Logo

Intuition

TRUST

$0.1835
$0.1835$0.1835

+267.00%

Jump Tom Logo

Jump Tom

JUMP

$0.0000000471
$0.0000000471$0.0000000471

+211.92%

SOON Logo

SOON

SOON

$1.6281
$1.6281$1.6281

+100.70%

PlayMindProtocol Logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01920
$0.01920$0.01920

+53.60%