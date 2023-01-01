1. Maaaring may mga depekto sa ilang partikular na proyekto sa mga tuntunin ng teknolohiya, operasyon, at iba pang aspeto. Magiliw na lumahok nang may pag-iingat pagkatapos na lubos na maunawaan ang proyekto.<br/>2. Ang presyo ng proyektong binoto mo ay maaaring makaranas ng makabuluhang pagbabagu-bago dahil sa mga kondisyon ng merkado o iba pang katulad na dahilan.<br/>3. Maaaring hindi mo ma-withdraw ang lahat o bahagi ng iyong paglahok sa proyekto dahil sa pinagbabatayan na teknolohiya ng proyekto o mga kadahilanang nauugnay sa platform ng MEXC.<br/>4. Kung ang isang user ay pinagsama-samang namumuhunan ng higit sa 100,000 MX sa maraming account, ang mga nauugnay na account ay maaaring mag-trigger ng mga mekanismo ng pagkontrol sa panganib ng platform. Mangyaring magpatuloy nang may pag-iingat.
Kickstarter
Mga Pribilehiyo ng May-hawak ng MX - Sumali at Magbahagi ng mga Bagong Token
Paano Makilahok at Dagdagan ang Iyong Mga Reward
Pagiging karapat-dapat
Hawakan ang ≥ 5 MX para sa 24H tuwid at kumpletuhin ang hindi bababa sa isang kalakalan sa Futures.
Mag-commit ng MX
Mag-commit ng MX sa panahon ng event, at ang mga kita ay kakalkulahin batay sa balidong dami ng na-commit
Mag-imbita ng mga Kaibigan
Mag-imbita ng mga balidong inimbitahan na kumpletuhin ang mga deposito at futures trading para mapataas ang iyong reward coefficient. Kung mas marami kang iniimbitahan, mas malaki ang iyong bahagi.