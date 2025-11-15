- Ang Aking Aktwal na Mga RewardAng Aking Aktwal na Mga Reward-- USDT
- Ang Aking Tinantyang Mga RewardAng Aking Tinantyang Mga Reward-- USDT
- Ang Dami ng aking CommittedAng Dami ng aking Committed-- MX
- Ang Aking Valid na CommitmentAng Aking Valid na Commitment-- MX
Natapos na ang event
Nakumpleto na ang settlement. Kung matagumpay kang nakilahok sa event na ito, magtungo sa iyong pahina ng Kasaysayan ng Gantimpala para tingnan ang mga detalye ng iyong mga reward at bisitahin ang iyong spot account para tingnan kung natanggap mo na ang mga airdrop token!
- Trade RWD/USDT
MX Tier Mechanism
|Antas ng Event
|Mga Kundisyon sa Pag-upgrade ng Antas
|Commitment Coefficient
|V1
|5 ≤ MX holding ≤ 100,000
|1
|V2
|Mag-imbita ng 1 balidong inimbitahan
|1.5
|V3
|Mag-imbita ng 2 balidong inimbitahan
|1.55
|V4
|Mag-imbita ng 3 balidong inimbitahan
|1.6
|V5
|Mag-imbita ng 4 balidong inimbitahan
|1.65
|V6
|Mag-imbita ng 5 balidong inimbitahan
|1.7
|V7
|Mag-imbita ng 6 balidong inimbitahan
|1.75
Paglalarawan ng Panuntunan
Kung mas maraming MX token ang iko-commit mo sa event at mas maraming balidong inimbitahan ang matagumpay mong maimbitahan, mas mataas ang iyong commitment coefficient, at mas malaki ang iyong bahagi sa mga reward.
Halimbawa: Ipagpalagay na mayroong dalawang kalahok, A at B, sa event.
Nag-commit si A ng 2,999 MX na walang balidong inimbitahan, kaya ang commitment coefficient ay 1.
Nag-commit si B ng 3,000 MX at may 2 na balidong inimbitahan, kaya ang commitment coefficient ay 1.55.
Pagkalkula ng reward ni A:
2,999 * 1 / ( 2,999 * 1 + 3,000 * 1.55 )
Pagkalkula ng reward ni B:
3,000 * 1.55 / ( 2,999 * 1 + 3,000 * 1.55 )
Kabuuang Halaga ng Token
100,000,000 RWD
Uri ng Token
BEP-20
Kabuuang Airdrops
50,000 USDT
Address ng Kontrata
https://bscscan.com/token/0x572644c115cc494c25bf553be561ff54b4539033
Bilang ng mga boto
5 MX - 100,000 MX
2. Ang presyo ng proyektong binoto mo ay maaaring makaranas ng makabuluhang pagbabagu-bago dahil sa mga kondisyon ng merkado o iba pang katulad na dahilan.
3. Maaaring hindi mo ma-withdraw ang lahat o bahagi ng iyong paglahok sa proyekto dahil sa pinagbabatayan na teknolohiya ng proyekto o mga kadahilanang nauugnay sa platform ng MEXC.
4. Kung ang isang user ay pinagsama-samang namumuhunan ng higit sa 100,000 MX sa maraming account, ang mga nauugnay na account ay maaaring mag-trigger ng mga mekanismo ng pagkontrol sa panganib ng platform. Mangyaring magpatuloy nang may pag-iingat.