REWARDS ON PROJECT (RWD)
Kabuuang Prize Pool
50,000USDT
50,00050,000USDTUSDT
Kabuuang Na-commit
-- MX
Kabuuang Balidong Pangakong Dami
-- MX
  • MX Magsisimula ang Commitment

    2025-11-15 14:00

  • MX Matatapos ang commitment

    2025-11-16 13:50
  • Mga Token ng Airdrop
    2025-11-16 14:00 - 2025-11-16 15:00
  • Oras ng Listing
    2025-11-16 16:00
1. MX Pamantayan sa Commitment
Hanggang 2026-01-07 16:33
Aking Kabuuang Already-Valid na Dami
0 MX
Ang Aking Tinantyang Commitment Coefficient--
2. MX Mga Detalye ng Commitment
  Ang Aking Aktwal na Mga Reward
    -- USDT
  Ang Aking Tinantyang Mga Reward
    -- USDT
  Ang Dami ng aking Committed
    -- MX
  Ang Aking Valid na Commitment
    -- MX

Nakumpleto na ang settlement. Kung matagumpay kang nakilahok sa event na ito, magtungo sa iyong pahina ng Kasaysayan ng Gantimpala para tingnan ang mga detalye ng iyong mga reward at bisitahin ang iyong spot account para tingnan kung natanggap mo na ang mga airdrop token!

MX Tier Mechanism

Antas ng EventMga Kundisyon sa Pag-upgrade ng AntasCommitment Coefficient
V15MX holding100,0001
V2Mag-imbita ng 1 balidong inimbitahan1.5
V3Mag-imbita ng 2 balidong inimbitahan1.55
V4Mag-imbita ng 3 balidong inimbitahan1.6
V5Mag-imbita ng 4 balidong inimbitahan1.65
V6Mag-imbita ng 5 balidong inimbitahan1.7
V7Mag-imbita ng 6 balidong inimbitahan1.75

Paglalarawan ng Panuntunan

Kung mas maraming MX token ang iko-commit mo sa event at mas maraming balidong inimbitahan ang matagumpay mong maimbitahan, mas mataas ang iyong commitment coefficient, at mas malaki ang iyong bahagi sa mga reward.

Halimbawa: Ipagpalagay na mayroong dalawang kalahok, A at B, sa event.

Nag-commit si A ng 2,999 MX na walang balidong inimbitahan, kaya ang commitment coefficient ay 1.

Nag-commit si B ng 3,000 MX at may 2 na balidong inimbitahan, kaya ang commitment coefficient ay 1.55.

Pagkalkula ng reward ni A:

2,999 * 1 / ( 2,999 * 1 + 3,000 * 1.55 )

Pagkalkula ng reward ni B:

3,000 * 1.55 / ( 2,999 * 1 + 3,000 * 1.55 )

Impormasyon ng Proyekto
Ang proyektong RWD ON ay naglalayong bumuo ng isang makabagong reward payment system na nakabatay sa RWD tokens. Itinataguyod ng RWD ON ang aktibong pakikilahok ng mga user at nagbibigay ng isang pinagsamang sistema ng pagbabayad at reward para sa isang napapanatiling ekosistema.
Mga Detalye ng Proyekto

Kabuuang Halaga ng Token

100,000,000 RWD

Uri ng Token

BEP-20

Kabuuang Airdrops

50,000 USDT

Address ng Kontrata

https://bscscan.com/token/0x572644c115cc494c25bf553be561ff54b4539033

Bilang ng mga boto

5 MX - 100,000 MX

Mga Panuntunan sa Event
1. Sa sandaling matugunan ng mga user ang pamantayan para sa pakikilahok sa event, maaari silang mag-commit MX upang manalo ng mga libreng airdrop.
2. Dapat kumpletuhin ng mga user ang hindi bababa sa isang kalakalan sa Futures (walang mga paghihigpit sa pares ng kalakalan o halaga) bago lumahok sa Kickstarter event.
3. Ang system ay kukuha ng snapshot ng bilang ng mga balidong inimbitahang user (may bisa sa loob ng 30 araw) at ia-update ang antas sa susunod na araw. Maaaring suriin ng mga user ang kanilang account level coefficient sa pahina ng event.
Mekanismo ng Commitment
Maaaring mag-commit ang mga user batay sa kanilang maximum committable na dami. Gagamitin lang ang mga matagumpay na commitment para sa pagkalkula ng reward at walang MX ang mapi-freeze.
Airdrop Rewards
Airdrop Reward = Kasalukuyang valid na dami ng naka-commit ng user / Lahat ng valid na dami ng naka-commit ng user * Kabuuang prize pool. Ang mga reward ay mai-airdrop sa spot account ng user pagkatapos ng event.
Paalala sa Panganib
1. Maaaring may mga depekto sa ilang partikular na proyekto sa mga tuntunin ng teknolohiya, operasyon, at iba pang aspeto. Magiliw na lumahok nang may pag-iingat pagkatapos na lubos na maunawaan ang proyekto.
2. Ang presyo ng proyektong binoto mo ay maaaring makaranas ng makabuluhang pagbabagu-bago dahil sa mga kondisyon ng merkado o iba pang katulad na dahilan.
3. Maaaring hindi mo ma-withdraw ang lahat o bahagi ng iyong paglahok sa proyekto dahil sa pinagbabatayan na teknolohiya ng proyekto o mga kadahilanang nauugnay sa platform ng MEXC.
4. Kung ang isang user ay pinagsama-samang namumuhunan ng higit sa 100,000 MX sa maraming account, ang mga nauugnay na account ay maaaring mag-trigger ng mga mekanismo ng pagkontrol sa panganib ng platform. Mangyaring magpatuloy nang may pag-iingat.