Maligayang pagdating sa MEXC Law Enforcement Online Request System ("LEORS"). Mangyaring sundin ang mga tagubiling ibinigay sa ilalim ng [Mga Alituntunin sa Pagpapatupad ng Batas]. Ang pagkabigong gawin ito ay maaaring magresulta sa iyong kahilingan na hindi naasikaso.
Tumatanggap ang MEXC ng (mga) kahilingan sa pagpapatupad ng batas na ginawa ng mga opisyal ng hudisyal o mga ahensya ng gobyerno na may karampatang hurisdiksyon at awtoridad LAMANG. Kung hindi ka mga nabanggit na opisyal, hindi mapoproseso ang iyong (mga) kahilingan.
Tandaan: ang lahat ng mga materyales ay dapat isumite sa Ingles o sinamahan ng sertipikadong pagsasalin sa Ingles. Mangyaring punan ang tiket na ito sa Ingles.
Tanging ang mga file sa .xlsx o .xls na format ang tinatanggap.