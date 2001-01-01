Magsumite ng Pagtatanong

Iulat ang mga Abnormal na Pondo

Mga Kahilingan sa Pagpapatupad ng Batas

Konsultasyon sa OTC

Maligayang pagdating sa MEXC Law Enforcement Online Request System ("LEORS"). Mangyaring sundin ang mga tagubiling ibinigay sa ilalim ng . Ang pagkabigong gawin ito ay maaaring magresulta sa iyong kahilingan na hindi naasikaso.

Tumatanggap ang MEXC ng (mga) kahilingan sa pagpapatupad ng batas na ginawa ng mga opisyal ng hudisyal o mga ahensya ng gobyerno na may karampatang hurisdiksyon at awtoridad LAMANG. Kung hindi ka mga nabanggit na opisyal, hindi mapoproseso ang iyong (mga) kahilingan.

Tandaan: ang lahat ng mga materyales ay dapat isumite sa Ingles o sinamahan ng sertipikadong pagsasalin sa Ingles. Mangyaring punan ang tiket na ito sa Ingles.

Pakibigay ang mga kredensyal sa trabaho o kaugnay na patunay ng pagkakakilanlan ng organisasyon ng hudisyal / tauhan ng pagpapatupad ng batas
Mangyaring magbigay ng mga balidong dokumento sa pagsisiyasat ng hudikatura/tagapagpatupad ng batas
Oo

Tanging ang mga file sa .xlsx o .xls na format ang tinatanggap.

Kung nangangailangan ka ng tulong ng MEXC para sa isang hudisyal imbestigasyon, mangyaring mag click dito upang i-download ang template ng attachment at punan ang impormasyon ng hudisyal imbestigasyon sa tinukoy na format.
Sinusuportahan ang pdf, csv, docx, doc, xlsx, xls, pptx, zip, png, jpg, gif, mp4, txt, atbp. Ang maximum na laki ng isang file ay 50M.Sinusuportahan ang maximum na 10 attachment.