Kung nakatagpo ka ng anumang mga problema habang ginagamit ang MEXC OTC trading, huwag mag-atubiling isumite ang tiket na ito. Upang mapabilis ang paglutas ng iyong isyu, mangyaring isama ang mga sumusunod na nauugnay na detalye, at tutugon kami sa iyo sa pamamagitan ng email sa pinakamaagang pagkakataon.[Mga Isyu sa P2P] 1. Order Number ng Transaksyon 2. Katibayan ng Paglipat/Hindi Pagtanggap ng mga Pondo [Global Bank Transfers] 1. Order Number ng Transaksyon 2. Halaga ng Pagbabayad/Bank Account (IBAN) 3. Mga Screenshot ng Isyu [Mga Isyu sa Pinansyal/Credit Card] 1. Order Number ng Transaksyon 2. Mga Screenshot ng Isyu 3. Huling Apat na Digit ng Payment Card[Mga Transaksyon ng Third-Party] 1. Order Number ng Transaksyon 2. Mga Screenshot ng Isyu[MEXC Card] 1. Mga Screenshot ng Isyu