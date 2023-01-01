Ongoing
Natapos
Magdeposito at Mag-trade ng CC para Manalo ng Malaki!
Kabuuang Prize Pool:
333,433 CC & 25,000 USDT
Tuklasin ang kapana-panabik na crypto airdrops sa MEXC! Makakuha ng mga reward sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga simpleng gawain sa deposito at pangangalakal!
Magdeposito at Mag-trade ng CC para Manalo ng Malaki!
Kabuuang Prize Pool:
333,433 CC & 25,000 USDT
Ang crypto airdrops ay mga kampanyang pang-promosyon kung saan ang mga proyekto ng blockchain ay namamahagi ng mga libreng token o barya sa mga user. Karaniwan, kinukumpleto ng mga user ang mga simpleng gawain tulad ng pag-sign up, pangangalakal, pagdeposito ng mga pondo, o pagbabahagi ng pampromosyong nilalaman upang matanggap ang mga token na ito. Ang mga kampanyang ito ay naglalayong makaakit ng pansin at magsulong ng mas malawak na paggamit ng mga cryptocurrencies.
Kung nakakaranas ka ng anumang mga isyu sa pagbili ng mga token, mangyaring makipag-ugnayan kaagad sa MEXC Customer Service at magbigay ng detalyadong impormasyon. Tutulungan ka namin kaagad upang malutas ang anumang mga alalahanin.Sumali sa Crypto Airdrop Ngayon!