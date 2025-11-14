Mga Panuntunan sa Event
Pagiging Kwalipikado
- • Ang bagong user ay tinukoy bilang isang user na nagrerehistro sa panahon ng event, o ang kabuuang halaga ng deposito (kabilang ang on-chain, fiat, at P2P na mga deposito) ay mas mababa sa $100 bago ang petsa ng pagsisimula ng event.
- • Dapat i-click ng mga kalahok ang button na "Magrehistro Ngayon" sa pahina ng event upang maging kwalipikado para sa event.
- • Ang bawat user ay maaari lamang lumahok sa isang Airdrop+ na event sa isang pagkakataon. Kung nakarehistro ang isang user para sa Event A, dapat silang maghintay hanggang matapos ang event na iyon bago sumali sa isa pang Airdrop+ event. Ang mga yugto ng event ay hindi dapat mag-overlap.
- • Kwalipikado ang mga bagong user na makatanggap ng isang eksklusibong reward mula lang sa mga sumusunod na uri ng event: Airdrop+, Spin & Win, Launchpad, Launchpool, Referral Rewards, o Rewards Hub. Kung lumahok ang isang user sa maraming event, ang reward lang mula sa unang qualifying event ang ibibigay.
- • Ang mga market maker, mga institutional na user, at ilang mga affiliate at ang kanilang mga referee ay hindi kwalipikadong lumahok sa event na ito o mag-claim ng anumang nauugnay na mga reward.
- • Awtomatikong kakalkulahin ng system ang kabuuang halaga ng deposito at dami ng kalakalan ng bawat kalahok. Para sa mga user na nagparehistro bago magsimula ang event, ang panahon ng pagsubaybay ay mula sa petsa ng pagsisimula ng event hanggang sa petsa ng pagtatapos. Para sa mga user na nagparehistro pagkatapos magsimula ang event, ang panahon ng pagsubaybay ay mula sa oras ng pagpaparehistro hanggang sa katapusan ng event. Ang mga deposito at trade na ginawa bago ang pagpaparehistro ay hindi isasama sa mga istatistika ng event, ngunit hindi makakaapekto sa pagiging kwalipikado o pamamahagi ng reward.
Gawain ng Bagong User
- • Dapat kumpletuhin ng mga kalahok ang Pag-verify ng Advanced na KYC para maging kwalipikado para sa mga reward.
- • Walang mga paghihigpit sa deposito ng crypto. Maaaring magdeposito ang mga user ng anumang token, na mako-convert sa halaga ng USDT batay sa umiiral na presyo ng platform sa oras ng deposito para sa mga layunin ng pagkalkula ng reward. Ang lahat ng mga deposito para sa event na ito ay kinakalkula bilang mga netong deposito, gamit ang formula: Halaga ng Netong Deposito = Kabuuang Mga Deposito – Kabuuang Pag-withdraw. Ang mga halaga ng deposito ay kinakalkula batay sa halaga ng token sa oras ng deposito, habang ang mga halaga ng pag-withdraw ay batay sa halaga ng token sa oras ng pag-withdraw. Ang mga kalahok na ang halaga ng netong deposito ay mas mababa sa minimum na kinakailangan sa pagtatapos ng event ay hindi magiging kwalipikado para sa mga reward.
- • Kasama sa mga kwalipikadong paraan ng pagdedeposito ang P2P, mga fiat na deposito, at mga on-chain na paglilipat. Kasama sa mga kwalipikadong paraan ng withdrawal ang mga on-chain na withdrawal, internal transfer, P2P o fiat withdrawal, at gift withdrawal.
- • Kasama sa dami ng kalakalan sa spot ang mga transaksyon sa USDT, USDC, USDE, at USD1 na mga pares ng trading, pati na rin ang mga transaksyon sa Convert. Kasama sa balidong dami ng kalakalan sa Futures ang kabuuang dami ng kalakalan ng kalahok (mga bukas na posisyon + mga saradong posisyon) sa USDT-M, USDC-M, at USDE-M perpetual Futures, pati na rin ang copy trading at dami ng kalakalan sa grid. Tanging ang dami ng kalakalan na nagkakaroon ng hindi zero na mga bayarin sa panahon ng event ang bibilangin. Ang dami ng kalakalan na gumagamit ng mga voucher ng bayarin ay hindi isasama.
Hamon sa Futures Trading
- • Dapat kumpletuhin ng mga kalahok ang hindi bababa sa Pag-verify ng Pangunahing KYC bago matapos ang event upang maging kwalipikado para sa mga reward.
- • Tanging ang mga user na nakakatugon sa minimum na kinakailangan sa dami ng kalakalan ng Futures ang kwalipikado para sa kaukulang tier ng reward. Ang mga user na hindi nakakatugon sa minimum na threshold ay hindi iraranggo o hindi kwalipikado para sa anumang reward.
- • Pagkatapos ng event, awtomatikong iraranggo ng sistema ang mga kalahok batay sa kanilang wastong dami ng kalakalan sa Futures. Sa kaso ng magkaparehong dami ng kalakalan, ang mga ranggo ay matutukoy sa oras na unang naabot ang dami ng kalakalan.
- • Ang mga reward para sa pinakamababang antas ay ipamamahagi batay sa proporsyon ng bawat user ng balidong dami ng kalakalan ng Futures kaugnay ng kabuuang dami sa loob ng antas na iyon. May pinakamataas na limitasyon sa reward na nalalapat sa bawat user. Mangyaring sumangguni sa mga detalye ng event para sa mga partikular na limitasyon.
- • Kasama sa balidong dami ng kalakalan sa Futures ang kabuuang dami ng kalakalan ng kalahok (mga bukas na posisyon + mga sarado na posisyon) sa USDT-M, USDC-M, at USDE-M Perpetual Futures, pati na rin ang copy trading at grid trading volume (hindi kasama ang stablecoin Futures tulad ng USDCUSDT). Tanging ang dami ng kalakalan na may mga non-zero fees sa panahon ng event ang bibilangin. Hindi isasama ang dami ng kalakalan na gumagamit ng mga fee voucher.
- • Ang katayuan ng pagkumpleto ng Futures Trading Challenge ay hindi ipapakita sa pahina ng event. Ang lahat ng dami ng kalakalan ay awtomatikong itinatala at ive-verify ng sistema.
Pangkalahatan
- · Binibilang din ang dami ng pag-convert patungo sa mga kwalipikadong gawain sa Spot, na kinakalkula ang dami bilang katumbas ng USDT ng source token (ang "mula sa" token) batay sa pinakabagong 1-oras na presyo ng pagsasara ng source token/USDT na pares. Ang mga conversion lang papunta at mula sa event token ang kwalipikado.
- · Ang mga reward sa token na nakasaad sa katumbas ng USDT (hal., $50,000 sa token X) ay kinakalkula batay sa average na pang-araw-araw na presyo ng token sa USDT sa panahon ng event. Pang-araw-araw na Average na Presyo = Volume ng Pang-araw-araw na Na-trade (sa USDT) / Quantity ng Pang-araw-araw na Na-trade. Ang average na presyo para sa panahon ng event ay kumakatawan sa mean ng lahat ng pang-araw-araw na average na presyo, na ang bawat araw ay tinukoy bilang 24 na oras mula 00:00 (UTC+8) hanggang 00:00 (UTC+8) sa susunod na araw.
- · Ibibigay ang mga reward sa loob ng 10 araw sa kalendaryo pagkatapos ng event. Ang lahat ng mga reward ay ibinibigay sa first-come, first-served basis habang may mga supply. Ang mga reward sa token ay ipapa-airdrop sa mga Spot account ng mga user. Ang mga Futures bonus (valid para sa 14 na araw) ay ibibigay sa Futures account at maaaring gamitin bilang margin. Ang mga kita na ginawa gamit ang mga bonus ay maaaring i-withdraw.
- · Ang event na ito ay hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Ang paglahok sa event na ito ay ganap na boluntaryo.
- · Ang lahat ng kalahok na user ay dapat na mahigpit na sumunod sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng MEXC. Inilalaan ng MEXC ang karapatang i-disqualify ang sinumang kalahok na nakikibahagi sa hindi tapat o mapang-abusong mga aktibidad sa panahon ng event, kabilang ang mga pagpaparehistro ng maramihang account upang magsaka ng mga karagdagang bonus at anumang iba pang aktibidad na may kaugnayan sa labag sa batas, mapanlinlang o nakakapinsalang layunin.
- · Inilalaan ng MEXC ang karapatang baguhin ang mga tuntunin ng event na ito nang walang paunang abiso.
- · Inilalaan ng MEXC ang karapatan ng huling interpretasyon para sa event na ito. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa koponan ng Customer Service.