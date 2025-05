AIBRAIN

MelosBoom is the leading AI + DeIOE Web3 music ecosystem, pioneering the ""Listen and Earn"" model while building a global network of real-time music data. The Melos Network is developing the Melos Data Lifecycle Network (MDLN), which leverages DePIN to enhance network and data security while reducing reliance on cloud computing. This fosters a decentralized global business ecosystem. The platform has attracted millions of users and thousands of music creators and is backed by leading organizations such as Binance Labs.

Nom de la cryptomonnaieAIBRAIN

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

IntroductionMelosBoom is the leading AI + DeIOE Web3 music ecosystem, pioneering the ""Listen and Earn"" model while building a global network of real-time music data. The Melos Network is developing the Melos Data Lifecycle Network (MDLN), which leverages DePIN to enhance network and data security while reducing reliance on cloud computing. This fosters a decentralized global business ecosystem. The platform has attracted millions of users and thousands of music creators and is backed by leading organizations such as Binance Labs.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.