DRASOL

$DRA is a meme coin named Decentralized Retirement Account, designed to combine the concept of retirement accounts with decentralized finance. Its core narrative centers on "decentralized retirement."

Nom de la cryptomonnaieDRASOL

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

