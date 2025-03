KAYEN

KAYEN Protocol is a community-driven RWA ecosystem dedicated to SportFi and SocialFi. Starting from the Fan Token DEX as the protocol's first and flagship product product, KAYEN's vision is to build a comprehensive platform for Fan Tokens and SportFi/SocialFi.

Nom de la cryptomonnaieKAYEN

Offre maximale88,000,000

Heure d'émission--

Offre en circulation--

Prix d'émission--