RX

Striving to build the most trusted and rewarding Real-World Asset Finance (RWAfi) platform and community, RealtyX bridges property rights with the power of DeFi. Backed by strategic partnerships with leading RWA players, such as Plume Network, Defactor, and selected for the prestigious Hong Kong Cyberport Incubation Program, RealtyX continues to lead the charge in bringing tangible value to Web3 Economy.

Nom de la cryptomonnaieRX

ClassementNo.4131

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.025969186407798956,2025-03-21

Prix le plus bas0.007213186906933556,2025-05-21

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

