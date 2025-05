SPACEM

SpaceM is the ultimate Web3 ecosystem uniting diverse earning opportunities including SocialFi, RealFi, GameFi, Fiat2Crypto Solutions and more. Built on Avalanche, $SPACEM tokens empower users with secure, fast transactions and sustainable passive income through Nodes.

Nom de la cryptomonnaieSPACEM

ClassementNo.1485

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale48 067 203 522

Offre totale47 867 201 926

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000996792686778681,2025-04-23

Prix le plus bas0.000074787460982406,2025-01-21

Blockchain publiqueAVAX_CCHAIN

Secteur

Réseaux sociaux

