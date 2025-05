VALOR

SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

Nom de la cryptomonnaieVALOR

ClassementNo.2722

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation50,297,124

Offre maximale100,000,000

Offre totale75,000,000

Taux de circulation0.5029%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique10.549191434,2019-04-20

Prix le plus bas0.00144212392402856,2025-05-15

Blockchain publiqueETH

