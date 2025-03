ZOO

Zoo is a mini-app on Telegram that lets users around the world mine the $ZOO token through fun and engaging gameplay. The project's main goal is to introduce newcomers to the world of Web3 in an interactive way.

Nom de la cryptomonnaieZOO

Offre maximale264,084,737,391

Heure d'émission--

Offre en circulation--

Prix d'émission--