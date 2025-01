Qu'est-ce que AIVOICE (AIV)

Our project aims to use AI technology to enable multi-voice services, allowing users to choose to listen to all digital content, including Internet news, provided by AI voice platforms such as ChatGPT, Alexa, Siri, audiobooks, AI speakers, and portals in the voice of their preferred person. In simpler terms, this means that people will be able to choose the voice of a famous person they desire to listen to content through AI voice platforms like ChatGPT. If GPT provides the voices of celebrities and users can select a specific person’s voice for content listening, it falls within the scope of our proprietary technology rights.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de AIVOICE (AIV) Site officiel