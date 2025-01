Qu'est-ce que Alaya (ATP)

Alaya is a business sandbox and testing field for the next-generation of financial infrastructure of PlatON, a global data asset computing infrastructure with cutting-edge privacy-preserving architecture. While Alaya and PlatON share the almost identical underlying technology, they maintain their respective degrees of openness and independent activities. Alaya is positioned as a testing ground for innovative technology and distributed finance, and PlatON will focus more on serving financial institutions across the globe and ultimately building up a multi-level business model of finance.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Alaya (ATP) Site officiel