Qu'est-ce que AVAX Meme Index (AMI)

Increase Exposure Our primary goal is to bring more visibility to meme coins through strategic initiatives. feature image Technical Assistance We provide technical support to meme coin projects, helping them with various development needs. feature image Liquidity Pools and Arbitrage Multiple LPs generate arbitrage opportunities, increasing volume and liquidity for these meme coins. feature image Diversification & Risk Management With over 50 meme coin liquidity pools, most co-funded by the meme coin founders, AMI is creating a vibrant ecosystem for meme coin enthusiasts.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de AVAX Meme Index (AMI) Site officiel