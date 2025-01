Qu'est-ce que Bankercoin ($BANK)

What is the project about? $BANK is combining meme coin excitement into a token that will funnel into a Dao project and future gamification project. What makes your project unique? $BANK is trying to take memecoins to the next generation. History of your project. A group of Cardano NFT enthusiasts came together to create $BANK as a way to build a community to enjoy future developments, and to attempt to bring the Cardano community together. What’s next for your project? $BANK is planning holder rewards and NFT "Parking passes" which provide passive income utility, a DAO project launch in September, game NFT drop in Q4, and game tentative launch early 2024. What can your token be used for? $BANK Token can be used to access holder pass, future NFT Mints, future gamification, and potential whitelist opportunities.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Bankercoin ($BANK) Livre blanc Site officiel