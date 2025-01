Qu'est-ce que Bantu (XBN)

The Bantu Blockchain Foundation is a not-for-profit organization created to support the development of the Bantu Blockchain. Our mission is to empower humanity across all industry sectors, both public and private using blockchain technology. The Bantu Blockchain is an impact-focused blockchain infrastructure that unifies the secure issuance, transfer, trading, settlement, clearing, and custody of digital assets in real-time. This unlocks the capital trapped in illiquid assets and the informal sector, especially in emerging markets. It combines speed, security, reliability and includes human elements of fairness and sharing to empower participants on the network while lowering the entry barriers for participation. The XBN is the native asset/token for the Bantu Network. It is a utility token that powers all operations and transactions on the network. Users who carry out transactions on the network pay transaction fees in XBN. The smallest unit of the Bantu Network Token is called a Spirit. 1 Spirit = 0.0000001 XBN

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Bantu (XBN) Site officiel