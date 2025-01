Qu'est-ce que Bark Gas Token (BARK)

$BARK is the gas token of the new #shibarmy's L2 chain, which burns around 1,000 times more $SHIB than #shibarium The new layer 2 blockchain of shibarium! Good bye $BONE, hello $BARK. flationary Ecosystem Gas fees will be used to burn $SHIB, burn $BARK & reward validators. Security $BARK token is secured and liquidity is locked on Unicrypt for 1 year, ensuring developer flexibility and user confidence . layer 2 blockchain As apart of the $SHIB ecosystem, $BARK gas fees bring higher efficiency to the Shibarium ecosystem. dogpad certified $DOGPAD is part of the ecosystem, and gets burnt through launchpad, bridge, deployer, locker & other products.

Ressource de Bark Gas Token (BARK) Site officiel