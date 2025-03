Qu'est-ce que Base Terminal (BASEX)

Base Terminal is a groundbreaking protocol designed to empower project creators to customize and create tokens that meet their project's requirements. It allows creators to borrow initial liquidity (Fuel) without investing their own capital, enabling them to bring their ideas to life without financial constraints. Base Terminal also offers traditional IDO Launchpad style product for more risk averse users, keeping available a full spectrum of risk appetite for users.

Ressource de Base Terminal (BASEX) Site officiel