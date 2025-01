Qu'est-ce que Based Finance (BASED)

Based Finance a decentralized utility-based algorithmic token $BASED on the $FTM network pegged 1:1 with $TOMB via seigniorage. The protocol’s underlying mechanism dynamically adjusts $BASED supply, pushing its price up or down relative to the price of $TOMB. The $BASED algorithmic token serves as the backbone of a rapidly growing ecosystem aimed towards bringing liquidity and new use cases to the $TOMB short term and $FTM ecosystem long term. We aim to be the first fork to have multiple utilities for our native token $BASED.

