Qu'est-ce que Cadence Protocol (CAD)

Cadence Protocol is an intent-centric perpetuals aggregator first launching as the flagship perpetuals protocol on Canto that will be the most capital-efficient use of liquidity by integrating Real World Assets (RWAs), Contract-Secured Revenue (CSR), and Liquid Staking Derivatives (LSDs). This protocol will be integrated into Cadence's intent-based execution network, Symphony. Cadence, powered by Symphony, will tackle liquidity fragmentation and redefine DApp user experience to revolutionize the DeFi ecosystem. Cadence Protocol has four founders with extensive expertise in the Web3 industry building DeFi aggregation systems, production-level smart contracts, general message passing, and cross-chain communication.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Cadence Protocol (CAD) Site officiel