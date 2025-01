Qu'est-ce que CroFam (CROFAM)

We want to create THE community Token for the whole Cronos Family! It is more than just a token; it is a beacon of unity, symbolizing the strength and potential of collective effort. We believe in growing together, reaching new heights not as individuals, but as a united family bound by shared values and goals.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de CroFam (CROFAM) Livre blanc Site officiel