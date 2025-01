Qu'est-ce que Deenar Gold (DEEN)

Deenar Gold (DEEN) is a Sharia-compliant digital token, fully backed by physical gold, where each token represents one gram of gold securely stored by Brinks, a global leader in vault and logistics services. This ensures that every token holder owns a tangible, allocated portion of physical gold, providing a transparent and stable store of value. Built on the HAQQ Network, a blockchain designed to meet Islamic finance principles, DEEN combines modern blockchain technology with the traditional value of gold. It offers a secure, halal solution for Muslims and other ethically-minded investors seeking to preserve and grow wealth in a manner that aligns with Islamic law. With the backing of physical gold and compliance with Sharia standards, Deenar provides a unique financial tool that bridges the gap between ethical investing and the advantages of blockchain, such as transparency, instant transfers, and decentralized ownership.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Deenar Gold (DEEN) Livre blanc Site officiel