Qu'est-ce que DELAY (DELAY)

$DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays. Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains. With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary. Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de DELAY (DELAY) Site officiel