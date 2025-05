Qu'est-ce que Flower (FLOWER)

Sunflower Land is a Web3 farming MMO where players harvest crops, raise animals, craft rare items, and trade tokenized assets in a fully decentralized economy. Built on the BASE, Ethereum, Ronin & Polyhon network, it combines nostalgic pixel-art gameplay with blockchain technology to offer true digital ownership of in-game items and currencies. Players participate in seasonal events, uncover evolving lore, and engage in community-driven features like on-chain trading and user-generated content. Sunflower Land’s sustainable token economy encourages long-term player engagement through rewards, burns, and limited-time collectibles.

Ressource de Flower (FLOWER) Livre blanc Site officiel