Qu'est-ce que Hellar (HEL)

Hellar is an experimental new digital currency that enables anonymous, instant payments to anyone, anywhere in the world. Hellar uses peer-to-peer technology to operate with no central authority: managing transactions and issuing money are carried out collectively by the network. Hellar Core is the name of the open source software which enables the use of this currency.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Hellar (HEL) Livre blanc Site officiel