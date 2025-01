Qu'est-ce que Huralya (LYA)

Huralya, is a pioneering gaming studio based in Dubai, that merges blockchain technology with interactive gaming experiences. The studio's primary focus is on developing games that not only entertain but also provide monetization opportunities. Its flagship game, 'Huralya: Genesis', integrates an engaging narrative with environmental themes, offering immersive gameplay and a balanced economy. Its free-to-play and has many of the most favorable genres within it.

Ressource de Huralya (LYA) Livre blanc Site officiel