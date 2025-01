Qu'est-ce que LambosForVirgins (VIRGIN)

LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask. Theres 2 avenues: - The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini. - The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team. Yes its outrageous, but humanity matters. and so does humour and fun.

Ressource de LambosForVirgins (VIRGIN) Site officiel