Qu'est-ce que Loopcoin (LPC)

Loopcoin ($LPC) is a deflationary token with a unique reinvestment mechanism. A 0.25% fee on every buy and 0.25% fee on every sell is collected into a transparent treasury. The treasury uses these funds to buy back $LPC tokens from the open market and permanently burn them — reducing circulating supply over time. 50% of Tokens (500 million) are Locked via Smart Contract until 11/01/2025 and will vest very slowly thereafter.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Loopcoin (LPC) Livre blanc Site officiel