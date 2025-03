Qu'est-ce que Metanopoly Finance (MEFI)

Metanopoly Finance ($MeFI) is a next-generation token that bridges real-world business assets with blockchain technology, offering a structured approach to decentralized finance. By tokenizing revenue-generating assets, $MeFI provides holders with asset-backed value, ensuring long-term stability and growth. This model enhances traditional business structures with blockchain efficiency, enabling seamless transactions, transparency, and automated trust mechanisms.

Ressource de Metanopoly Finance (MEFI) Livre blanc Site officiel